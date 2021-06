El Parlamento europeo pretende declarar el aborto derecho humano y eliminar la objeción de conciencia de los médicos

El Pleno del Parlamento europeo votará el próximo jueves el denominado Informe Matic "sobre la situación de la salud y los derechos sexuales y reproductivos en la Unión, en el marco de la salud de las mujeres" que pretende declarar el aborto un derecho humano, eliminando la objeción de conciencia de los médicos.

Aunque la resolución no es vinculante, puede servir a los Estados miembros de base para legislar en esta materia. El texto recibió el visto bueno de la Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género y ahora será debatido en el Pleno de la Cámara.

Está previsto su aprobación ante el apoyo masivo de los grupos de izquierda y la posible abstención de algunos eurodiputados del PPE, que habría dado libertad de voto a sus representantes según fuentes parlamentarias. El ECR, en el que se integra Vox, ha dado instrucciones para votar en contra.

El informe insta a los Estados miembros a que "despenalicen el aborto y eliminen y combatan los obstáculos a la práctica legal del aborto" para "garantizar que el aborto a solicitud de una mujer sea legal en la fase precoz del embarazo e incluso en una fase más avanzada si peligra la vida o la salud de la persona embarazada".

Asegura que "una prohibición total de la práctica del aborto o su denegación puede considerarse un acto de violencia de género" y nombra como ejemplo Polonia, que recientemente ha aprobado una de las legislaciones más restrictivas de Europa, junto con Malta.

En este sentido, el documento define el aborto como "un derecho humano de la mujer" cuya restricción "tiene graves consecuencias", incluido "consecuencias mortales". "Incluso cuando se puede abortar legalmente, hay obstáculos que limitan el acceso. Esta situación no solo supone una vulneración de la salud y los derechos sexuales y reproductivos, sino que también provoca desigualdades", recoge el texto.

"La objeción de conciencia es un obstáculo"

Entre esos denominados "obstáculos" incluye la objeción de conciencia de los médicos: "Uno de los obstáculos más problemáticos es la denegación de la atención médica fundamentada en las creencias personales, principio en virtud del cual los profesionales sanitarios a menudo se abstienen de practicar abortos apelando a sus convicciones", recoge el informe.

"Si se quiere avanzar, esto debe considerarse una denegación de atención médica en lugar de una apelación a la denominada objeción de conciencia", prosigue el documento, que asegura que "la objeción de conciencia no es un derecho absoluto" y "en la práctica supone que las mujeres no tienen acceso al aborto, un derecho que tienen reconocido por ley, porque el personal médico les deniega la asistencia médica y los hospitales públicos no ponen en marcha sistemas públicos de remisión".

El texto concluye que "este hecho constituye una violación manifiesta y multidimensional del ejercicio de un derecho legal ya alcanzado, así como su denegación en la práctica", por lo que recomienda a los Estados miembros que eliminen la posibilidad de acogerse a este derecho que, según admite el propio texto, tienen reconocido la mayoría de países de la Unión.

La posición de PPE y ECR

La eurodiputada de Vox, Margarita La Pisa, explica a Libertad Digital, que la UE no tiene competencias en materia sanitaria ya que se trata de un asunto que deben legislar las propias naciones, lo que supone en la práctica "inmiscuirse" en competencias estatales. "Proponen un aborto sin barreras al considerar como obstáculos el establecimiento de plazos, los supuestos, el consentimiento informado o la aprobación de un adulto en el caso de menores", denuncia.

En su opinión, el informe "permite en la práctica el aborto hasta el día antes de nacer", algo que considera "muy grave" ya que, aunque el informe no es vinculante ni tiene carácter legislativo, "inspira todas las leyes de los países de la UE y la propia legislación europea". Critica que "ni siquiera se habla del padre o del bebé, sólo de los derechos de las mujeres".

Ante la polémica surgida a raíz de este texto, el PPE, cuyos eurodiputados votaron a favor de su tramitación en la Comisión competente (salvo una eurodiputada española que se opuso y otro que se abstuvo), ha presentado un texto alternativo para su votación en el que se opone a la eliminación de la objeción de conciencia.

También el ECR ha presentado su propia moción alternativa que supone una enmienda a la totalidad del informe Matic, no sólo en lo referido a la objeción de conciencia. Ambos grupos no se han puesto de acuerdo para redactar un texto conjunto por lo que está previsto que ambos sean rechazados.