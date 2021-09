Un discurso podemita en defensa de la dictadura cubana escandaliza en la UE: "Es increíble"

El debate sobre Cuba celebrado este jueves en el Parlamento europeo fue de nuevo muy bronco entre quienes pedían sancionar a la dictadura por la brutal represión de las protestas contra la dictadura y los que lo rechazaban e incluso negaban esa represión. PSOE y Podemos votaron en contra de la resolución, que denunciaba cómo el régimen ha estado "violando de manera sistemática las disposiciones fundamentales" del acuerdo con Europa.

Uno de los momentos más tensos se vivió durante la intervención del eurodiputado Manu Pineda, de Unidas Podemos. Pineda, miembro del partido comunista y que en su perfil de Twitter exhibe una foto de Fidel Castro, lanzó una arenga contra "el imperio" y a favor de la tiranía cubana, criticada, dijo, por no seguir las "órdenes" de Estados Unidos. Entre otras cosas, tachó de "relato de ficción" las denuncias de detenciones arbitrarias y torturas. Afirmó que no había imágenes de la brutalidad policial e incluso que se había armado el "relato" con fotos de otros países y llegó a asegurar que en Cuba "se respetan los derechos de los detenidos".

"Os mandamos nuestro cariño, estaremos con vosotros hasta la victoria siempre", dijo Pineda afirmando que el Parlamento de la UE les estaba hundiendo "en la ignominia".

🇨🇺 La derecha podrá traer mil debates sobre Cuba al Parlamento Europeo y hundirlo cada vez más en la ignominia, que mil veces vendremos a defender la soberanía de este pueblo digno que no acata órdenes del imperio. pic.twitter.com/VXpLJeQB3y — Manu Pineda🔻 (@ManuPineda) September 16, 2021

La respuesta le llegó del eurodiputado conservador alemán Helmut Geuking, que se declaró "asombrado" por lo dicho por el español: "No sé qué ha desayunado pero su discurso me parece increíble. ¿Cómo puede estar a favor del Gobierno? ¿No sabe usted lo que pasa en Cuba?". El alemán relató que hay asesinatos, torturas, que la población carece de alimentos y suministros médicos y que esa "carencia permanente es la normalidad" mientras el castrismo "pone excusas y excusas".

"Sabemos que han desaparecido más de 5.000 personas, que hay muchos encarcelados", continuó el alemán rechazando la teoría de que la culpa la tiene EEUU. La responsabilidad, dijo, la tienen los "dictadores al pueblo". "Me he alterado muchísimo al oírle usted, eso no puede decirse en nombre de Europa y de la libertad", exclamó, pidiendo que la UE vele por el respeto de los derechos humanos en la isla.

Tras el aplauso de buena parte de la cámara, Pineda trató sin éxito de contestarle desde su escaño, algo que no fue permitido por la presidencia.