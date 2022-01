El poderío militar de Rusia y Ucrania y el despliegue militar de la OTAN en la Europa del Este

La crisis entre Ucrania, Rusia y la OTAN no es algo nuevo. Moscú no admite que los países del Este que estuvieron bajo su órbita durante la Guerra Fría puedan decidir libremente sus alianzas internacionales, especialmente si no miran hacia el Kremlin y apuestan por la UE y la OTAN. Para ellos cada nueva incorporación a Occidente es un ataque y hace casi una década establecieron su línea roja en Ucrania.

Rusia está dispuesta a prácticamente todo para evitar que el Gobierno de Kiev pida el ingreso en la UE o en la OTAN. Sería la confirmación de que han perdido la grandeza e influencia internacional que llegó a tener la vieja Unión Soviética. Es por ello que hicieron todo lo que estuvo en sus manos para desestabilizar el país cuando un gobierno prorruso –para mayor ofensa– llegó a pactar su adhesión a la UE. Un acuerdo ahora mismo totalmente paralizado.

En 2014 tomaron el control militar de la península ucraniana de Crimea y se la anexionaron de manera unilateral. Y alientan desde ese año a los milicianos prorrusos de los oblast rebeldes de Donetsk y Lugansk, que son apoyados por mercenarios y voluntarios rusos. Un conflicto bélico que permanece enquistado desde entonces. La cuestión es ahora es si Rusia también estaría dispuesta a volver a invadir con sus tropas parte del territorio soberano de Ucrania.

La diferencia militar entre ambos países es bastante grande. Tomando como referencia los análisis de Global Fire Power de 2022, uno de los más fiables y que tiene en cuenta 50 criterios que van desde los efectivos militares y el armamento hasta las infraestructuras civiles que pueden ser militarizadas para la guerra, Rusia cuenta con el segundo ejército más poderoso del mundo, mientras que Ucrania se sitúa en el puesto 22 del ránking (España está en el 19).

Comparación militar de Rusia y Ucrania

El Ejército ruso tienen cinco veces más tropas que el ucraniano, aunque la realidad es que no sirve la simple comparación de cartas, ya que Rusia no va a llevar a todo su ejército a Ucrania. Los datos de inteligencia que llegan desde Estados Unidos dice que Rusia tiene unos 200.000 efectivos junto a la frontera ucraniana, una cifra que es similar a la que presta servicio en todo el Ejército ucraniano.

En lo que a los medios terrestres, marinos y aéreos se refiere, la superioridad rusa es muy aplastante. Rusia supera en más de diez veces los medios aéreos ucranianos, tanto en medios generales como en cazas de combate, superando en proporciones similares también en helicópteros de ataque a tierra, lo que le garantizaría una superioridad aérea en caso de conflicto totalmente decisiva.

En lo que a fuerza de ataque terrestre se refiere, Rusia multiplica por seis el número de medios ucranianos en lo que a carros de combate se refiere (12.420 vs 2.596), casi triplica el número de vehículos blindados (30.122 vs 12.303) y multiplica por seis la artillería autopropulsada de la que dispone (6.574 vs 1.067). Todo ello son datos generales, pues no hay datos fiables de lo que ha agrupado Rusia frente a la frontera ucraniana.

En lo que a medios marinos se refiere, Rusia tiene quince veces más material bélico disponible. Tiene un portaaviones del que carece Ucrania, cuenta con 70 submarinos por ninguno de Ucrania, tiene 15 destructores por ninguno de Ucrania y cuenta con 11 fragatas por solo 1 de los ucranianos. O tiene 86 corvetas por 1 de Ucrania. Las diferencias son menos escandalosas en el caso de patrulleras. Como en el resto de medios materiales, todo depende de los que Rusia quiera o pueda movilizar.

Despliegue terrestre de la OTAN en el Este

La anexión unilateral de Crimea en 2014 y la doctrina de la Rada Suprema rusa que permite al Kremlin las intervenciones militares en otros países si hay minorías rusas en peligro provocó el pánico en muchos de los socios de la OTAN en el Este de Europa, que tienen minorías rusas en su territorio. Así es como se ha levantado en los últimos años el denominado muro anti-Rusia de la Alianza Atlántica.

Está conformado por cuatro batallones multinacionales que tratan de proteger las fronteras de los aliados en el Este de una posible invasión rusa. El primero de ellos tiene su base en Tapa (Estonia) y está conformado por efectivos de Reino Unidos, Francia y Dinamarca. El segundo de ellos se encuentra en Adazi (Letonia) y cuenta con aportaciones de Canadá, España, Albania, Italia, Polonia y Eslovenia.

Exactamente, la aportación española consiste en un despliegue mecanizado del que forman parte 350 efectivos del Ejército de Tierra, que tiene 6 carros de combate Leopardo, 15 blindados de combate Pizarro y 15 vehículos oruga acorazados TOA, así como de otros vehículos de transporte. Además, llevan entre su armamento tanto morteros como misiles contra carro Spike.

El tercer batallón multinacional tiene su base en Rukla (Lituania) y está conformado por tropas de Bélgica, Luxemburgo, Holanda, Noruega, Alemania, Croacia y Francia. Por último, el cuarto batallón se encuentra desplegado en Orzysz (Polonia) y cuenta con efectivos de Estados Unidos, Alemania y Reino Unido.

Presencia aérea de la OTAN en el Este

Al despliegue terrestre de la Alianza Atlántica se suma asimismo la presencia aérea y marítima. En este sentido, la OTAN tiene desplegados cazas de combate en las tres repúblicas bálticas y en Rumania, donde se realizan misiones de Policía Aérea. En el caso de Estonia, Letonia y Lituania se controla el espacio aéreo de estos países, que no tienen reactores de combate en sus Fuerzas Aéreas y no pueden controlarlo por sí solos.

Esta misión se realiza desde el ingreso de los tres países en la OTAN y se encargan el resto de países aliados de forma rotatoria. Los cazas españoles han cumplido con esta misión una decena de veces y desde el conflicto en Ucrania suelen participar en una rotación anual de tres meses con aviones Eurofighter Typhoon o F-18 Hornet. La misión tiene dos sedes: Siauliai (Lituania) y Ámari (Estonia). Este año 2022 los cazas españoles irán a la ciudad lituana.

En el caso de Rumanía, la misión de Policía Aérea se instauró hace un par de años. En este caso los cazas de la OTAN colaboran con la Fuerza Aérea rumana, que está en pleno proceso de renovación. Los cazas españolas estuvieron en 2021 desplegados en la base aérea Mihail Kogalniceanu, en Constanza. Esta misión de Policía Aérea se va a poner en marcha ahora en Bulgaria y España ya ha ofrecido sus cazas de combate para participar en las rotaciones.

En esta misiones se trata de poner control a las continuas violaciones del espacio aéreo que cometen los aviones militares rusos –cazas de combate y aviones de transporte–, que entran en los cielos de estos países aliados sin avisar e incumpliendo la legalidad internacional en materia de vuelos, es decir, sin plan de vuelo notificado previamente y con los transpondedores apagados, para que las aeronaves no puedan ser identificadas.

Presencia de la OTAN en los mares del Este

La OTAN también tiene dos agrupaciones navales permanentes en los mares de Europa. La agrupación permanente número 1 es la encargada de controlar las aguas del Mar del Norte y el Mar Báltico. La agrupación permanente número 2 se encarga de controlar las aguas del Mar Mediterráneo Oriental y del Mar Negro. Es a este último grupo al que se van a incorporar en los dos próximos días dos buques españoles.

Se trata del Buque de Acción Marítima (BAM) Meteoro y la fragata F-103 Blas de Lezo que se van a incorporar dentro de su rotación rutinaria entre países aliados a estos grupos navales. Es decir, no se incorporar por la creciente tensión en la zona, sino porque estaba dentro de la programación que la OTAN había previsto hace más de seis meses. De hecho, el BAM Meteoro será la embarcación que esté al mando del grupo naval aliado.

El adelanto de su salida sobre lo inicialmente previsto sí tiene que ver con la situación actual. Estos grupos navales suelen funcionar habitualmente a medio gas –el barcos tardan en llegar más de lo previsto por compromisos nacionales, o se van antes de lo previsto, o se van de la agrupación varios días por compromisos o necesidades de descanso– y la OTAN ha pedido que debido a las circunstancias las agrupaciones navales funcionen ahora a pleno rendimiento.

Despliegue de EEUU en el Este de Europa

La presión de los países europeos del Este que se sienten amenazados por Rusia consiguió que el despliegue aliado fuera reforzado por otro del propio ejército de Estados Unidos, más allá de la colaboración de este país en los batallones multinacionales. Un despliegue que está compuesto por más de 6.000 militares, más de 2.700 vehículos (entre carros de combate, blindados…) y unas 60 aeronaves (cazas de combate, aviones de transporte, helicópteros…).

Los cazas de combate están desplegados en Letonia, Polonia, Rumania y Bulgaria. Las tropas terrestres en Rumanía, Bulgaria y cuatro bases militares de Polonia (Skwierzyna, Zagan, Swietoszow y Boleslawiec). Es necesario recordar que muy cerca de ahí, en Alemania, está la mayor reserva de tropas estadounidenses en Europa, con más de 30.000 efectivos.