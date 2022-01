Rusia dice que "niños, ancianos y mujeres seguirán muriendo" si Occidente da armas a Ucrania

Rusia considera que la crisis de Ucrania y las tensiones en el este de Europa son culpa de Occidente, que está utilizando "una amenaza fantasma" para suministrar armas a Kiev. Según el portavoz del Gobierno ruso, Dimitri Peskov, la concentración de armas cerca de sus fronteras supone una amenaza y significa que "los niños, los ancianos y las mujeres seguirán muriendo en el este de Ucrania", ya que "el Gobierno de Kiev está librando una guerra sin previo aviso contra ellos desde hace muchos años".

Peskov ha explicado que "con el telón de fondo de una amenaza artificial y fantasma que supuestamente emana de Rusia, los países occidentales siguen inundando a Ucrania de armas, proporcionando sus asesores militares y, en general, consintiendo las provocaciones de Ucrania en lugar de hacerles ejecutar los acuerdos de Minsk, aprobados por el Consejo de Seguridad de la ONU".

Además, ha denunciado que "las autoridades de Ucrania están concentrando una enorme cantidad de fuerzas y medios en la frontera con las repúblicas autoproclamadas de Donetsk y de Lugansk, en la línea de contacto", lo que para Rusia, "el carácter de esta concentración habla sobre la preparación Ucrania para acciones ofensivas".

Por el momento, Moscú sigue esperando la respuesta por escrito de EEUU y la OTAN en relación a sus demandas de no expansión en Ucrania. A partir de entonces, el presidente Vladimir Putin decidirá sobre los próximos pasos en las relaciones con Occidente pero, de momento, Moscú mantiene sus tropas concentradas cerca de la frontera, según han confirmado las imágenes por satélite.

"No habrá tratado de no expansión de la OTAN"

Según especulan medios locales, las demandas que ha planteado Rusia no pueden ser satisfechas por Occidente, al menos en la forma en que se establecieron estos requisitos. Y Putin lo sabe. Rusia pidió que la OTAN deje de "ampliarse y desplegar armas" en el este de Europa, con el objetivo de retornar al estado existente en 1997 en los países que no eran miembros de la OTAN en aquel momento.

"No habrá ningún tratado de no expansión de la OTAN legalmente vinculante. Tampoco habrá compromisos políticos escritos de que Ucrania y Georgia "nunca, nunca" (como insiste la parte rusa) no serán aceptadas en la OTAN", ha señalado el director del Centro Carnegie de Moscú, Dimitri Trenin en una entrevista en el periódico ruso Kommersant.

"La pregunta es cómo se comportará Rusia cuando quede completamente claro que las demandas que los funcionarios rusos han llamado repetidamente el "imperativo absoluto" sean rechazadas por los países occidentales", cuestiona Trenin.

Conversaciones con Cuba

Vladimir Putin y el dictador cubano Miguel Díaz-Canel, mantuvieron una conversación telefónica este pasado lunes, aunque según Moscú, no abordaron el tema del despliegue de bases militares rusas en la isla. De acuerdo con un comunicado del Kremlin, ambos mandatarios discutieron asuntos relacionados con el intercambio económico y comercial, así como la necesidad de incrementar la inversión extranjera en Cuba.