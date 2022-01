La tensión sigue aumentando en el Este de Europa tras la amenaza de la Rusia de Vladimir Putin hacia Ucrania. La OTAN, comandada por EEUU, ha puesto en alerta a sus socios en la zona mientras se ha pedido al personal diplomático de las distintas embajadas sitas en el país ucraniano que lo abandonen. En las últimas horas las cancillerías de los países involucrados en los prolegómenos de un conflicto militar mantienen la vía diplomática para intentar evitar la guerra.

Para analizar esta situación el analista de Libertad Digital y director de del Instituto de Política Internacional de la Universidad Francisco de Vitoria, Florentino Portero, ha visitado el estudio del programa Es la Mañana de Federico de esRadio.

Portero ha contado que "Ucrania no es un objetivo de Rusia, le importa un comino" y ha explicado que lo que está sucediendo "es una operación para negociar con EEUU el futuro de su papel en Europa". En este sentido, ha señalado que esto se demuestra en las peticiones que le han hecho llegar a la administración de Joe Biden desde Rusia "que retiren sus bases de países que pertenecían a la antigua URSS" y que esos países "no entren en la OTAN".

Ha recordado cómo ha sido la política en el Este de Europa después de que "en un momento de debilidad" de los líderes soviéticos los países occidentales "destruyen a la URSS". Sin embargo, el analista ha puntualizado el papel de una Alemania reunificada, en la relación de la UE, con la nueva Rusia de Putin por su dependencia del gas ruso. Florentino Portero ha apuntado que "los demócratas alemanes siempre han optado por la Ostpolitik" y ha indicado que "la excanciller germana, Angela Merkel, que viene de Alemania Oriental, ha seguido la línea de que haya intereses compartidos" con Rusia.

Para Portero "Rusia tiene otra visión" de la que tienen en Alemania y ahora "está dirigida por gente del KGB que ha conseguido a través del gas convertir Alemania en un estado vasallo". Por ese motivo el experto en RRII ha asegurado que "lo que ha ocurrido es que Rusia ha encontrado el momento idóneo: en la Casa Blanca hay un señor mayor que tiene sus problemas, que no controla a su partido y mucho menos a la oposición y que en noviembre puede perder el control de las dos Cámaras; en Alemania se ha formado un nuevo Gobierno en el que no se entienden y que tienen serias diferencias y Francia va a elecciones. Es un momento perfecto para dar un golpe de efecto y es lo que ha hecho".

"El despliegue militar en torno a Ucrania es una escenificación teatral" ha explicado Florentino Portero que está "convencido" de que "Putin no tienen ningún interés en que haya una masacre, lo que no quiere decir que si en el plano diplomático no logra lo que busca entonces es muy posible que también escenifique algo". "No creo que sea una gran masacre", ha reiterado.

Piensa que Rusia "de entrada" puede "penetrar en los territorios que ya controla y proclamar una república independiente" y "puede ir más allá y unir la península de Crimea con las provincias que ya controla". Portero ha asegurado que Rusia "tiene margen" porque, además de las tropas en la frontera y en las provincias prorrusas, Putin "tiene tropas al Norte, en Bielorrusia; al Sur, en Crimea y en el Oeste, en el área de Transnistria, que es la parte controlada por ellos de Moldavia". "Tiene rodeada a Ucrania, puede hacer cosas pero no creo que quiera complicarse la vida porque ya controla a Ucrania en lo que necesita", ha dicho.

"Estoy convencido de que a Putin ni se le ha pasado por la cabeza el control total de Ucrania pero lo que tiene es que demostrar al mundo de que ha ganado algo" ha señalado el experto en RRII. Florentino Portero ha añadido que "estas operaciones que son típicamente KGB tienen un montón de acciones colaterales" y que "las victorias que ya ha cosechado Putin al mostrar al mundo que la Alianza Atlántica está rota y que la UE es un mercado controlado pero no un actor en política exterior eso ya es muy importante".

Para Florentino Portero "son victorias que cosecha Rusia y cosecha China" porque "lo que está pasando en esta parte del mundo se sigue con muchísimo cuidado en el espacio Indo-Pacífico y los aliados y protegidos por EEUU estarán pensado que a lo mejor les interesa cambiar de patrón y paga un poco más y entenderse con China".

EEUU "no contempla" un combate

"Putin administrará los movimientos dependiendo de las circunstancias" ha dicho Portero que también ha indicado que "Rusia tendrá que decirnos qué opina de la propuesta por escrito que a exigencia rusa ha mandado EEUU". Sobre los americanos ha apuntado que "han dejado de informar" y que "ahora hay silencio y están hablando de cosas que conviene que no sepamos".

Florentino Portero ha contado que "en este momento no cuenta tanto el aparato de Defensa porque EEUU no contempla de verdad una cuestión de combate" aunque estén haciendo maniobras en la zona. Sobre la posición de las tropas aliadas ha contado que "en el Mar Negro hay tres miembros de la Alianza Atlántica y es un mar que patrullamos habitualmente. Además tenemos un gran grupo de combate a la altura de Italia". "Seguimos en la parte de teatro que es dar sensación a los estados miembros que están ahí que en caso de que esto escale ", ha añadido.

El papel de España y la amenaza marroquí

Florentino Portero también ha querido explicar la situación en la que se encuentra nuestro país al ser miembro de la OTAN. Ha explicado que "cuando se activa una operación de la Alianza Atlántica los estados miembros tiene que demostrar lealtad". "Naturalmente el papel de Polonia no es le mismo que el de España" ha añadido.

Sobre nuestro papel dentro de la Alianza Atlántica ha dicho que se tiene que centrar en controlar "la inestabilidad en el Magreb, mediar entre Marruecos y Argelia y controlar a Túnez". "No debemos tener un papel relevante en Ucrania" aunque "nuestro ministro de Asuntos Exteriores en el momento en el que Marruecos nos está humillando se esté buscando en Washington una salida a este atolladero".

El experto en RRII ha afirmado que que hay "un paralelismo" de la amenaza marroquí hacia España con la Rusa a Ucrania "en que son fronteras disputadas" y ha explicado que "el que demanda aprovecha el momento de mayor debilidad de la otra parte" como lo que han dicho últimamente de que con España "no hay fronteras sino una puerta".

"Es la gran diferencia", ha dicho Portero que cree que "nos olvidamos de que cuando hay tensión lo primero es saber lo que quieres y otra la voluntad. Si no sabes lo que quieres y no estás dispuesto a luchar estás perdido", ha indicado.

El analista ha comentado que "Marruecos sabe lo que quiere, tienen el apoyo de Francia, EEUU y Alemania. Nos han aislado. ¿Qué es más fiable una monarquía conservadora que sabe lo que quiere o una monarquía consitucional que colabora con bolivarianos? En estos momentos Marruecos es más fiable y EEUU confía más en Marruecos porque sabe lo que va a hacer".