Ucrania podría abandonar su intento de unirse a la OTAN para evitar un enfrentamiento militar con Rusia y la invasión de su territorio, según ha afirmado este lunes el embajador ucraniano en el Reino Unido, Vadym Prystaiko.

En unas declaraciones a la BBC, el embajador indicó que su país sería "flexible" sobre su objetivo de sumarse a la alianza militar occidental y recalcó que Ucrania es un país "responsable", después de que el presidente ruso, Vladímir Putin, amenazase con un conflicto armado si eso llegase a concretarse.

Ucrania no es miembro de la Alianza Atlántica pero ha manifestado su interés es su participación. Sin embargo el Kremlim siempre ha considerado una amenaza para su seguridad el continuo acercamiento de la OTAN a sus fronteras y no está dispuesto a aceptar bajo ningún concepto la entrada en la Alianza Atlántica de su exrepública.

El peligro de una invasión "inminente" según alerta Estados Unidos, podría ser un motivo de cambio de posición para Kiev sobre su participación en la OTAN: "Podríamos (no unirnos), especialmente al ser amenazados de esta manera, sobornados así", ha explicado Prystaiko.

Para el Kremlin, este hipotético rechazo de Ucrania a la idea de ingresar en la OTAN "sería un paso que contribuiría significativamente a formular una respuesta más sustancial a las preocupaciones rusas", ha asegurado el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa diaria.

El portavoz del Kremlin señaló que Kiev ha pedido al embajador que aclare sus palabras, por lo que "es poco probable que esta (declaración) pueda considerarse como un hecho consumado".

Por su parte, la Presidencia ucraniana ya ha recordado tras las polémicas declaraciones del embajador que la vía euroatlántica para que Ucrania se convierta en miembro de la OTAN está consagrada en la Constitución del país y es una prioridad "incondicional".

Espiral de guerra híbrida

Varios países, entre los que figuran España, Marruecos, Japón, Israel, EE.UU., Alemania, Reino Unido, Países Bajos, Dinamarca e Italia, han pedido a sus ciudadanos que salgan del país después de que el viernes pasado, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, señalase que la "invasión" rusa a Ucrania "puede comenzar en cualquier momento". De hecho, las aerolíneas británicas, como British Airways, no están fletando actualmente ningún vuelo a con destino a Ucrania.

Las tensiones entre Rusia y Ucrania siguen intensificándose en los últimos días, y pese a que Moscú sigue negando su intención de invadir Ucrania, continúa aumentando su presencia militar en la frontera ucraniana.

Por su parte, el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) ha hecho un llamamiento a la "calma" ante este aumento de la presión y ha calificado la situación que atraviesa el país como una "nueva espiral de una guerra híbrida" librada contra el territorio.

"Todos debemos mantener la calma y la mente fría, no sucumbir a las provocaciones. El pánico y la desestabilización benefician solo a los enemigos, no a Ucrania. Todos necesitamos pensar críticamente y verificar cualquier información; guiarse por datos de fuentes oficiales, no anónimas; aprender a distinguir la verdad de las falsificaciones", ha instado la Inteligencia ucraniana en un comunicado.

Sabotaje, manipulación, bots y terrorismo

Según el SBU, Ucrania se enfrenta estos días a diversos intentos de sembrar el pánico, difundir información falsa y distorsionar la situación real. "Todo ello en conjunto no es más que otra ola poderosa de guerra híbrida", ha advertido, según ha recogido la agencia de noticias Sputnik.

Así, el organismo ha señalado que hace frente a una guerra híbrida que se expande a través de redes sociales y medios de comunicación, así como a través de los discursos de políticos que "difunden las narrativas del país agresor".

"No solo los corrige, sino que también se opone activamente a ellos. Esto se refleja en las decisiones del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, el número de ciberataques neutralizados, la eliminación de numerosas granjas de bots, la exposición de las redes de Inteligencia de los servicios extranjeros y la prevención de sabotaje y ataques terroristas", recoge el texto.