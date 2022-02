El filósofo y escritor Fernando Savater ha acudido esta mañana al programa Es la Mañana de Federico, de esRadio, para presentar su último libro: Solo integral (Ariel). Una revisión de algunos de sus artículos de prensa más concisos y certeros. El tema del libro parte de la más absoluta actualidad, no se centra en grandes abstracciones filosóficas. Así que, como la actualidad manda, la conversación ha derivado inevitablemente en lo más acuciante a día de hoy para españoles y europeos. Y es que para él no hay duda: con la invasión de Ucrania por parte de la Rusia de Vladimir Putin están en juego los valores que definen lo que es Europa.

"Europa no es únicamente unas fronteras determinadas. Europa son unos valores de libertad y democracia", ha comenzado. "Por eso, esto no se soluciona esperando que Putin se sienta satisfecho una vez haya terminado de invadir un país libre". En ese sentido, ha advertido que si "ahora no se mueve un dedo" para defender a Ucrania, los siguientes en caer pueden ser "Finlandia o Suecia". "Con Crimea ya se mandó el primer mensaje. Putin vio que no había consecuencias". Con esa actitud, ha añadido, "estamos llamando al lobo". "Europa son unos valores" que hay que defender.

Ha comentado que el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, "el pobre está solo" y cree que es "muy emocionante" cómo Polonia y Rumania han abierto las fronteras a los refugiados de guerra ucranianos. "Son 250.000 los que ya han entrado", ha asegurado Savater que ha apuntado cómo se ha visto que los "miles de ucranianos" que trabajaban en Polonia "se han vuelto". "Las mujeres y los niños que se van a refugiar y los hombres van a luchar", ha añadido.

Sobre el manifiesto que ha firmado junto a otros intelectuales para condenar la invasión de Ucrania ha dicho que el caso es "sangrante" por cómo se ha gestionado desde Occidente. Ha recordado que la invasión empezó "con Crimea" en 2014 y al ver que "no se ha movido un dedo" por parte de la UE de "esa lección" Putin aprendió que puede invadir el resto del país.

"Europa normalmente defiende sus valores llamando a EEUU para que nos proteja", ha dicho Savater que cree que hay que luchar para defender a Ucrania porque "las sanciones económicas son tratar el cáncer con aspirinas". Ha asegurado que estas sanciones van a "causar un daño a la economía rusa y la europea" y que "cuando empiece a haber falta de trigo en Europa las voces serán gritos de alarma".

El filósofo ha hablado de las peticiones de paz y la crítica a la defensa de Ucrania y ha dicho que "cuando se habla de paz si no se va a defender no es paz, sino decadencia". Por eso advierte que la paz "exige que se defienda".

