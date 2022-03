Rusia intenta amedrentar a Occidente hablando de "una guerra nuclear devastadora"

En medio de la escalada de los ataques contra ciudades ucranianas, el Gobierno de Vladimir Putin habla ya abiertamente de una "Tercera Guerra Mundial" agitando el miedo a la amenaza nuclear en Occidente. El ministro de Exteriores, Serguei Lavrov, se ha referido a esta posibilidad en declaraciones a Al Jazeera cuando aludía a las advertencias del presidente estadounidense. Biden "tiene experiencia y sabe que no hay alternativa a las sanciones, sino la guerra mundial", ha dicho, añadiendo que "la Tercera Guerra Mundial sería una guerra nuclear devastadora".

Según ha difundido el mismo canal, Lavrov también ha avisado de que "Rusia tiene muchos amigos y no puede ser aislada", en alusión a las sanciones que su país, ha dicho, está "listo" para afrontar. En cuanto a la invasión, el ministro ha intentado justificarla señalando que pretenden evitar que Ucrania se haga con un arma nuclear. "No podemos permitir la presencia de armas ofensivas en Ucrania que amenazan nuestra seguridad", ha dicho.

También se ha referido al impacto de las sanciones y a las posibles respuestas el portavoz de la Presidencia rusa, Dimitri Peskov. En declaraciones ante los medios, ha señalado que suponen un "duro golpe" para la economía aunque "hay un margen de seguridad" para mantener la economía en pie. "Moscú había calculado distintos grados de reacción, desde la más suave hasta la más dura", ha dicho.

También ha advertido de que Rusia "adoptará medidas" y "acciones" ante la "naturaleza hostil" de las sanciones internacionales, "que buscan sacudir y socavar la integridad de la economía rusa", según ha informado la agencia rusa de noticias Interfax. "Ante estas condiciones, y dado que estas medidas inamistosas no tienen precedentes, es necesario actuar con dureza, inteligencia y claridad", ha apuntado, al tiempo que ha criticado la "realidad histérica" en torno al gasoducto Nord Stream 2, con el que Rusia iba a exportar gas directamente a Alemania.

"Incidentes" con la OTAN

Mientras, el viceministro de Exteriores de Rusia, Alexander Grushko, ha alertado de la posibilidad de que se produzcan "incidentes" con la OTAN que podrían "escalar", al tiempo que ha insistido en las "garantías de seguridad" que pide Moscú.

"No hay garantías de que no habrá incidentes, no hay garantías de que estos incidentes puedan escalar en una dirección completamente innecesaria", ha indicado Grushko en declaraciones al canal de televisión Rossiya 24, recogidas por la agencia de noticias rusa Interfax.

Grushko, que ha insistido en que "los riesgos, por supuesto, surgen", ha señalado que Rusia está "extremadamente preocupada" por el envío de armamento a Ucrania en el marco de la invasión y ha hecho hincapié en que "todo en esta situación es muy peligroso".

El viceministro ha insistido en reclamar que la OTAN no se expanda hacia el este y aporte "garantías de seguridad. "Si se resuelve este tema de las garantías, entonces se podrá pensar en alguna nueva arquitectura de relaciones, tanto con la Alianza como con otras organizaciones que existen actualmente en esta región", ha dicho.

Moscú, ha añadido, "ha estado advirtiendo todo este tiempo" de que si no se logra resolver la situación "políticamente, sobre la base del consenso, sobre la base del equilibrio de intereses", tendrán que "tomar las medidas" que crean "necesarias". "Pero entonces será demasiado tarde para preguntar por qué lo hicimos", ha afirmado.