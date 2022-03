El general ruso Andrey Sukhovetsky | Guardia Nacional de Rusia

El Ejército de Ucrania se ha cobrado una pieza de alto valor en su resistencia a la invasión. Y lo ha hecho en una auténtica demostración de eficacia. Primero, detectando a través de su inteligencia militar la localización exacta de uno de los generales del Ejercito ruso que está dirigiendo la ofensiva militar sobre el terreno. Después, utilizando a uno de sus francotiradores para eliminarle y descabezar por un pequeño espacio de tiempo uno de los sectores de la ofensiva.

Esto sería así si se termina confirmando la versión que ha filtrado el Gobierno de Kiev a los medios internacionales. Un relato en el que se explica que el tirador de precisión ucraniano abatió a su pieza a 1.500 metros de distancia. Una separación entre francotirador y objetivo que está dentro de los normal, pues se han llegado a certificar disparos acercados a distancia ligeramente superiores a cuatro kilómetros. "Lo matamos", se enorgulleció ayer en Fox News el ministro de Infraestrucuras de Ucrania.

Rusia no ha dado su versión de los hechos y es muy posible que no la dé. Vladimir Putin reconoció a mediados de esta semana que uno de sus generales había caído en Ucrania, pero no dio ninguna explicación más. Ni cuándo, ni dónde, ni cómo, ni quién era. Pero el Ejército ruso sí ha facilitado algo más de información. Ha explicado que se trata de Andrey Sukhovetsky, de 47 años, con rango de mayor general, lo que para los estándares OTAN es un general de brigada o general de una estrella.

La Guardia Nacional rusa despide al general muerto en la red social VK

"Lamentamos informarles de que el mayor general Andrey Sukhovetsky, antiguo comandante de la 7ª División de Montaña de Asalto Aerotransportado de la Guardia Nacional, ha muerto en Ucrania en los combates. Así lo informó un representante de la Unión de Tropas Aerotransportadas de Rusia en la región de Kirov, Sergei Chipilev", escribía ayer en sus redes sociales la Guardia Nacional rusa.

"Memoria eterna… Que descanse en paz, camarada general. Nuestras condolencias a la familia del fallecido. ¡Ser un soldado significa vivir para siempre!", continuaba el mensaje de la institución militar rusa, dando su adiós al que en el momento de su muerte en tierras ucranianas era el comandante general de la Séptima División Aerotransportada rusa y subcomandante del 41° Ejército de Armas Combinadas.

Andrey Sukhovetsky se graduó de la Escuela Superior de Comando Aerotransportado de Ryazan en 1995 y que comenzó su carrera militar como comandante de pelotón antes de ascender a jefe de personal de la unidad de asalto aerotransportado de la Guardia Nacional rusa. Su última experiencia sobre el terreno en un conflicto bélico había sido muy reciente, mandando tropas en el despliegue militar ruso en Siria en apoyo del dictador Bashar Al Asad.