El ex Jemad Fernando Alejandre: "Si el ucraniano ha decidido resistir, puede resistir"

A pocos días de que se cumplan dos semanas del inicio de la invasión de Ucrania por parte del ejército ruso las dudas sobre el objetivo de Vladimir Putin siguen aumentando. En el programa Es la Mañana de Federico de esRadio el ex Jemad, Fernando Alejandre Martínez, autor del libro Rey servido y patria honrada, ha explicado qué podría pasar si el conflicto sigue aumentando.

El general Fernando Alejandre ha asegurado que en esta guerra se ha demostrado que "la desinformación sigue campando por sus respetos" y que en este conflicto "nada es blanco o negro" y también que "la sorpresa es cero".

En este sentido ha recordado que en 2014 cuando fue Jefe del Estado Mayor de Recursos de la OTAN y Rusia invadió Crimea el comandante americano preguntó que era lo que estaba ocurriendo y "nadie sabía nada". Entonces en el Cuartel General de la OTAN se escribió que "aquello era el primer paso de algo que vendría después". "Ha tardado ocho años pero ha llegado", ha añadido.

"Han fallado los militares, probablemente, y la respuesta, también" ha afirmado el ex Jemad que ha indicado que "hablábamos del peligro que veía del Este" y se lo hicieron ver a los responsables políticos. Ha contado que se consensuó una estrategia militar que "está parada en Bruselas desde mayo de 2019". "Hemos perdido 8 años y en el mejor de los casos hemos perdido tres", ha apuntado.

El experto ha dicho que "la situación está muy mal" y cree que "se va a poner peor". También ha señalado que la invasión no ha debido pillar a nadie por sorpresa porque "por avisos no ha dejado de ser". "Nos ha avisado varias veces", ha remarcado.

Vladimir Putin "lanza la segunda parte de su operación, de su campaña, en el momento en el que nos ve más débiles desde el punto de vista internacional". Y ha recordado que "dejamos que Rusia interviniera cuando las naciones de la OTAN se negaron a intervenir en Siria".

Sobre la situación en Ucrania y la escalada del conflicto ha dicho que le "preocupa" lo de "cerrar los espacios aéreos" porque es algo que "sólo se puede hacer con una resolución de la ONU" pero "cuando hablamos de Rusia es imposible que tomen una resolución porque Rusia lo va a impedir con su veto".

También ha añadido que "las amenazas sobre Suecia y Finlandia sólo son amenazas" y que cree que "va a ser una guerra corta" lo que dure "el tiempo que Putin consiga alcanzar sus objetivos". En este sentido, ha dicho que "una persona por muy loca que esté no lanza una operación de esta sin más. Él tiene un objetivo y va intentar alcanzarlo. ¿Cuál es el objetivo? no lo sabemos. Nadie está en la cabeza de Putin" ha explicado.

El ex Jemad cree que el objetivo ruso puede ser llegar hasta el río Dniéper y "mantener una posición de fuerza en la mesa de negociación" por ese motivo advierte que "va a ser muy difícil que Ucrania recupere lo que era su territorio".

Resistencia y negociación

El general cree que el Ejército ruso no se ha planteado tomar Kiev: "Lo que no puede hacer es conquistar una ciudad o conquistar un pueblo: eso hay que hacerlo a pie, casa por casa. Ahí no hay desequilibrio tecnológico que valga, y si el ucraniano ha decidido resistir, puede resistir". "Eso puede ser muy gravoso para Rusia, yo creo que es insostenible", ha añadido.

Alejandre ha dicho que las sanciones internacionales se notarán si son "serias, cosa que no fueron en 2014, se mantienen en el tiempo y son aplicadas por la UE o la comunidad internacional internacional". El que fuera Jemad entre 2017 y 2020 cree que, en caso de que Ucrania hubiera sido miembro de la UE, dado que ésta "no tiene automatismos de defensa", "no hubiera habido grandes diferencias; sí las hubiera habido si Ucrania hubiera estado en la OTAN". El militar ha recordado que conoció a militares en Kosovo "cuando era teniente coronel en Kosovo, en la operación de la OTAN que se desplegó allí, había uno de los batallones que era ucraniano. Estamos hablando de 2002. Había que explicarles los fundamentos de la democracia porque, digamos, eran muy lanzados".

Fernando Alejandre tiene asumido que "habrá que negociar con Putin": "Lo que no nos podemos permitir es la escalada. La escalada es, si él se equivoca y bombardea una ciudad polaca, lituana o letona, y entonces ya no hay duda: entramos en el artículo 5, en el Tratado de Washington. Estamos hablando del holocausto, de la destrucción total".

¿Bombardear el Kremlin?

Respondiendo a las preguntas de los oyentes, el general ha comentado que cree que "la OTAN no va a entrar en Ucrania en ningún caso". También ha hablado del motivo por el que no se detiene a Vladimir Putin desde su propio ejército, explicando que sus generales "están de acuerdo con lo que está haciendo y seguro que hay un plan". "Si hay algún disidente, estará camino de Siberia", ha añadido.

El ex Jemad ha apuntado que "podemos darles aviones" a los ucranianos, pero "se los tenemos que dar fuera de Ucrania". Sin embargo, ha remarcado que "es muy difícil" hacer ese tipo de cesiones a los agredidos porque "hay que instruir a la gente, formarla y estructurarla".

El general ha dicho también que tampoco es una solución bombardear el Kremlin porque "estaríamos en guerra mundial". Por eso, cree que desde Occidente "debemos mantener la cabeza fría".

En este sentido, ha hablado también del presidente ucraniano Vodolomir Zelenski, y ha advertido contra la creación de ídolos: "Al estar todo el mundo pendiente de los que hace, corremos el riesgo de que sea la piedra angular de la defensa de Ucrania, y eso debería ser el ejército ucraniano". Alejandre ha explicado que no tiene "ninguna duda" de que "si Putin se muere hay alguien que toma su lugar y sigue con la invasión".

La cultura de la defensa

Por otra parte, el ex Jemad ha señalado la deficiente cultura de la defensa que hay en España: "Hay una desconexión entre las Fuerzas Armadas españolas y la sociedad a la que sirven". Alejandre ha diferenciado entre "ser pacifista" y "pacífico", y ha recordado que "nos pagan un sueldo para lo que deberíamos ser eficaces los militares, que no es sólo para poner puentes o para recoger cadáveres en las residencias de ancianos, sino para hacer la guerra".

Con respecto a que la defensa de Ceuta y Melilla no estaría cubierta por la OTAN, ha explicado que es un error de España: "En el momento en que entramos en la OTAN, no exigimos lo mismo que había exigido Francia a finales de los cuarenta cuando ella exigió que Argelia estuviera bajo el paraguas de la Alianza Atlántica, no la Polinesia francesa, pero sí Argelia, y lo consiguió". Además, ha recordado que, cuando el incidente de Perejil con Marruecos, hubo "países de la Alianza Atlántica que se pusieron de nuestra parte, y otros que se pusieron de la otra parte".