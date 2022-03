Misterio en torno a la visita de Schroeder a Putin mientras su mujer hace el ridículo en Moscú

La prensa alemana sigue haciendo cábalas sobre el viaje secreto de Gerhard Schroeder a Moscú, destapado este jueves y del que el Gobierno alemán y el SPD dicen no saber nada. Schroeder, muy criticado en las últimas semanas por su íntima amistad por Putin, su tibieza al hablar de la invasión y sobre todo sus vínculos económicos con Rusia por sus cargos en empresas energéticas, ha vuelto a las portadas convertido en negociador y su partido, que hace unos días se esforzaba por cortar todo trato con él, celebra ahora la misión como una buena noticia. "Todo lo que ayude a intentar parar la guerra de Ucrania es bueno", ha dicho esta mañana el líder del SPD, Lars Kilngbail.

Según informó Político este jueves, el ex canciller viajó a Estambul el lunes para reunirse con miembros de la delegación ucraniana en las negociaciones con Rusia. Allí, habría planteado a Rusia la posibilidad de un encuentro con Putin, al que habría accedido Moscú. Schroeder habría volado hasta allí a bordo de un avión ruso.

Por el momento no se sabe nada más aunque sí se habría confirmado que Schroeder está en un hotel de Moscú, por la presencia allí de su equipo de guardaespaldas y sobre todo por el post que publicó su mujer, la surcoreana Soyeon Schroeder Kim, en Instagram, y que está haciendo correr ríos de tinta. La mujer del ex canciller publicó una foto suya orando con los ojos cerrados ante una ventana por la que se atisba El Kremlin. La imagen ha provocado mofas en redes sociales y en la prensa seria: el Sueddeutsche Zeitung cita la canción de Madonna "Like a pprayer" para referirse a la surcoreana y un artículo de Der Spiegel sentencia que la surcoreana debería "arder como una supernova de vergüenza ajena". "La imagen es un meme en sí mismo, no necesita más", dice.

En la prensa, se especula con que el encuentro podría ser un esfuerzo de Schroeder de dar un giro a su maltrecha imagen. Der Spiegel sugiere que consiga o no su objetivo, con el viaje podría intentar justificar ante la opinión pública su amistad con Putin y sobre todo sus negocios tras salir del poder.

Mientras, en El Kremlin no confirman si ha habido ya reunión con Putin o si habrá encuentro en las próximas horas. "No tengo ninguna información sobre Schroeder, no puedo decir nada", afirmó este viernes el portavoz, Dimitri Peskow. Desde el Gobierno alemán insisten en que la cita les pilló por sorpresa y que no sabían nada de los planes del ex canciller y los medios apuntan que el encuentro puede haber generado malestar en el Ejecutivo ante una cita de un hombre irrelevante ya políticamente del que Scholz intenta desligarse.