Los primeros ministros de Polonia, Mateusz Morawiecki; Eslovenia, Janez Jansa, y República Checa, Petr Fiala, se han reunido con el presidente de Ucrania, Volodomir Zelenski, en la capital del país, para trasladarle que la Unión Europea "apoya a Ucrania". En la capital de Ucrania se ha decretado un toque de queda de 35 horas y se viven horas de tensión a la espera del inminente asalto ruso.

Tras la misma, Zelenski ha compartido en sus redes sociales un vídeo de la reunión y ha catalogado la visita a Kiev de estos mandatarios europeos como "un poderoso testimonio de apoyo".

Morawiecki, Fiala y Jansa, que previamente habían mantenido una reunión independiente en Kiev, se encuentran en la capital de Ucrania para trasladarle al Gobierno que la Unión Europea "apoya a Ucrania", según señaló el primer ministro polaco. De hecho, el primer ministro de Ucrania, Denis Shmyhal, previo al encuentro de Zelenski con los mandatarios europeos, ha definido a los líderes de Polonia, República Checa y Eslovenia como "verdaderos amigos".

Resignación sobre la OTAN

La visita llega después de que Zelenski admitiera en un mensaje por videoconferencia a líderes de los países nórdicos y bálticos convocados en Londres que lo más probable es que Ucrania no entre nunca en la OTAN. El presidente ucraniano expresó su frustración porque, pese a su presunta política de "puertas abiertas", la Alianza no ha admitido como miembro a su país. Dijo Zelenski a los líderes bálticos que Ucrania no tiene más remedio que "aceptar" eso, e instó en buscar otras vías de colaboración militar. La renuncia de Ucrania a entrar en la OTAN es una de las condiciones de Rusia para frenar la invasión, además del reconocimiento de la anexión de Crimea y de la independencia de Donesk y Lugansk, al este del país.

Mientras, en su vídeo de esta madrugada, el presidente ucraniano ha remarcado que el país vive una situación complicada y ha lamentado los bombardeos de este martes sobre la capital, así como sobre otras zonas en el oeste del país, según recoge la agencia ucraniana Ukrinform.

El valor de los ucranianos

Sin embargo, Zelenski ha resaltado el coraje de la ciudadanía ucraniana y ha apuntado su sospecha de que Moscú pensaba en un primer momento que en su ofensiva contra Ucrania contaría con cierto apoyo de la población de esta nación.

Por otro lado, el mandatario ha puesto en duda el origen de algunas de las tropas que Rusia ha enviado al país. "Hablan un idioma que no entendemos. Es decir, o son de Siria o se los están sacando de otro lado", ha advertido.