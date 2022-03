Cientos de bajas rusas en el "suicidio" radiactivo de Chernóbil: "Nadie entra en el Bosque Rojo"

Rusia ha tenido que evacuar a cientos de soldados rusos que se atrincheraron sin protección en el Bosque Rojo de Chernóbil, una zona altamente radiactiva. Dos trabajadores de la central presentes durante la invasión y que trabajaron retenidos durante casi un mes, han contado a Reuters cuál fue el error "suicida" que cometieron las tropas de Putin.

Cuando los tanques rusos entraron en Chernóbil el 24 de febrero y tomaron el control de las instalaciones, los soldados rusos condujeron sus vehículos blindados sin protección radiológica a través de una zona altamente tóxica llamada Bosque Rojo. A su paso, levantaron grandes nubes de polvo radiactivo. Eso fue un "suicidio" para los soldados, que sufrieron grandes dosis de radiación interna al inhalar el polvo radiactivo. Según uno de los trabajadores, aquellos hombres no llevaban ningún tipo de equipo antirradiación.

Tres días después de aquello, el 27 de febrero, la Agencia Estatal de Gestión de la Zona de Exclusión de Ucrania alertó de que un sensor cerca de las instalaciones de almacenamiento de desechos nucleares mostró que la dosis de radiación absorbida era siete veces más alta de lo normal. Poco después, Ucrania perdió el control del sistema de monitoreo.

Valery Seida, director general interino de la planta de Chernóbil, no estaba allí en el momento de la invasión y no vio cómo el convoy ruso entraba en el Bosque Rojo, pero cuando los testigos le contaron que los vehículos militares rusos conducían por todas partes alrededor de la zona de exclusión y podrían han pasado el Bosque Rojo, exclamó: "Nadie entra allí... por el amor de Dios. No hay nadie allí", dijo Seida a Reuters.

"No tenían ni idea de dónde estaban"

Putin envió a cientos de soldados desprotegidos a una zona altamente radiactiva sin comunicarles a dónde iban. "Hablamos con soldados regulares. Todo lo que escuchamos de ellos fue que esa era una infraestructura de importancia crítica", dijo uno de los trabajadores a Reuters. "Cuando se les preguntó si sabían sobre la catástrofe de 1986, la explosión del cuarto bloque (de la planta de Chernóbil), no tenían ni idea. No tenían idea de en qué tipo de instalación se encontraban."

Este miércoles, la agencia ucraniana Unian ha informado de que siete autobuses llenos de soldados evacuados han llegado al Centro de Medicina Radiológica de Gomel con síntomas de haber recibido altas dosis de radiación. Y no son los primeros.

El Bosque Rojo es la parte más contaminada con radiactividad de la zona alrededor de Chernóbil, a unos 100 km al norte de Kiev. De hecho, el nombre del lugar se debe a las decenas de kilómetros cuadrados de pinos que se tiñeron de rojo tras absorber la radiación de la explosión de 1986, uno de los peores desastres nucleares del mundo.

Las autoridades ucranianas todavía consideran que la zona de exclusión de Chernóbil es peligrosa. Entrar en el lugar del desastre sin permiso es un delito según la ley ucraniana. Solo pueden acceder los que trabajan allí o tienen un permiso especial. Pero el Bosque Rojo se considera un lugar tan contaminado que ni siquiera los trabajadores de la planta nuclear pueden ir allí.