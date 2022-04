Imágenes de satélite echan por tierra las mentiras de Rusia sobre la masacre de Bucha

El periódico The New York Times ha publicado fotografías de civiles muertos tomadas a mediados de marzo en una calle de Bucha, justo donde funcionarios ucranianos dijeron haber encontrado los cadáveres tras la retirada de las tropas rusas, lo que demuestra que éstos no aparecieron allí después de que el ejército de Putin se marchara, como asegura Moscú.

Las imágenes, que han sido verificadas y analizadas por el equipo de investigación del diario estadounidense, refutan la versión del Ministerio de Defensa de Rusia que, cuando Ucrania denunció -el pasado fin de semana- la masacre que sus soldados habrían cometido en Bucha, negó cualquier responsabilidad. En un mensaje publicado en Telegram, incluso insinuó que los cuerpos habían sido colocados allí después de que "todas las unidades rusas se retiraron por completo" el 30 de marzo y que se trataba de "otro engaño".

Sin embargo, el análisis realizado por The New York Times refleja que muchos de los civiles fueron asesinados hace más de tres semanas, cuando el ejército ruso controlaba el lugar. Tiene en su poder imágenes vía satélite tomadas por Maxar Technologies que muestran que al menos 11 de ellos habían estado tirados en la calle desde el 11 de marzo, fecha en la que -según los propios informes rusos- la localidad estaba ocupada por Rusia.

La investigación de NYT

El periódico ha realizado pormenorizado análisis para determinar el momento en que los civiles fueron asesinados y -por tanto- sus cuerpos yacen en el suelo. Para ello, su equipo de Investigaciones Visuales del Times ha examinado lo que ocurrió antes y después de las imágenes satelitales, que muestran que entre el 9 y el 11 de marzo aparecieron cuerpos humanos -atendiendo al tamaño y forma- a lo largo de la calle Yablonska.

De hecho, han podido comprobar que se encontraban en las posiciones precisas en las que las fuerzas ucranianas localizaron los cadáveres con posterioridad, una vez que las rusas se retiran, comparándolas con los videos filmados por un concejal local el 2 de abril. Por otra parte, han certificado que los "objetos", que muestran las imágenes del satélite y que se interpretan como cuerpos humanos, permanecieron en la misma posición hasta que fueron retirados, tres semanas después.

The NYT también apunta que The Associated Press publicó fotografías de al menos seis hombres que yacen juntos en la parte de atrás de un edificio de oficinas, algunos con las manos atadas en la espalda, cerca de otras víctimas encontradas en la calle Yablonska y a menos de 2 kilómetros de dónde un fotógrafo del periódico descubrió el cadáver de un hombre con un tiro en la cabeza junto a una bicicleta.

Aparecen nuevos cadáveres

Cuerpo semienterrado de un civil asesinado en Bucha.

La Oficina del Fiscal General de Ucrania ha denunciado que han hallado al menos cinco cadáveres en el sótano de un hospital infantil de la ciudad de Bucha, con aparentes signos de tortura. Los cuerpos son vida de estos cinco hombres tenían las manos atadas.

"Los fiscales junto con la Policía de Kiev encontraron una cámara de tortura en la ciudad de Bucha. En el sótano de uno de los hospitales infantiles, la Policía encontró los cuerpos de cinco hombres con las manos atadas. Los militares rusos torturaron a civiles desarmados y luego los mataron", ha publicado en su página web.

Según ha asegurado el organismo, "se están tomando medidas para establecer las circunstancias de cada crimen de guerra" e identificar "a los involucrados en la agresión rusa para llevarlos ante la justicia". La Fiscal General ucraniana, Iryna Venediktova, cifra en más de 7.000 los crímenes de guerra cometidos por Rusia desde que comenzó la invasión, el pasado 24 de febrero.

Crímenes de guerra en la ONU

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se reunirá este martes para abordar las "pruebas de crímenes de guerra" en Ucrania, incluidas las referentes a la masacre rusa denunciada por las autoridades del país en Bucha, a las afueras de Kiev, donde se han encontrado cientos de cadáveres tras la retirada de las fuerzas de Vladimir Putin.

Lo ha anunciado Barbara Woodward, la representante permanente de Reino Unido ante la ONU, ha asegurado que van a "aprovechar" su posición -ya que tienen la presidencia de turno del Consejo de Seguridad durante el mes de abril- para "garantizar que haya transparencia, rendición de cuentas y justicia" respecto al hallazgo de los "más de 800 cadáveres en las calles y en fosas comunes" así como la situación de muchas "mujeres que han sido violadas frente a sus hijos".