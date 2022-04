Ucrania ha conseguido mantener operativos sus canales logísticos pese a la invasión rusa. Esto les ha permitido que el material bélico aportado por los países de la OTAN pudiera llegar desde el punto de entrega en la frontera con Polonia hasta sus unidades en la retaguardia y en las primeras líneas del frente. Un armamento que hasta la fecha ha sido fundamental para resistir frente a un ejército muy superior pero con mala moral de combate y grandes problemas logísticos.

El material que venía entregando hasta ahora la OTAN y la UE era de tamaño reducido. Un hecho que ha facilitado de forma importante que pudiera pasar la frontera y ser distribuido sin que Rusia lo haya detectado y lo haya destruido antes de su distribución a los efectivos militares ucranianos. El Kremlin ha advertido por activa y por pasiva que esos suministros de material son un objetivo militar y que iba a atacarlos.

El gran reto que tenían tanto estas organizaciones supranacionales como la propia Ucrania, desde el momento que se planteó el posible suministro de cazas de combate a la Fuerza Aérea ucraniana, era cómo introducir este armamento de grandes dimensiones por los límites geográficos ucranianos sin que fuera detectado rápidamente por los servicios de inteligencia rusos y destruido antes incluso de que pudiera ser utilizado contra el invasor.

Un reto que volvía a plantearse la pasada semana cuando la OTAN anunció que se había decidido a suministrar armamento pesado al Ejército ucraniano, y que volvió a mirar para ello, en buena parte, a los socios que en su día pertenecieron al Telón de Acero y que todavía no han completado el proceso de modernización de sus ejércitos, por lo que conservan operativo material fabricado en la época soviética que también emplean los ucranianos y que, por tanto, saben utilizar perfectamente.

Un reto que ha sido superado satisfactoriamente. Al menos en los primeros compases de esta operación de suministro. Ucrania tiene ya en el interior de su territorio el primer material pesado enviado por sus vecinos del Este de Europa. Ha recibido, que esté confirmado, un sistema antiaéreo S-300 y un número no determinado de carros de combate T-72M1 y vehículos blindados de combate de infantería BMP-1.

La entrega del S-300 ha sido confirmada por el primer ministro de Eslovaquia, Eduard Heger. "Me gustaría confirmar que Eslovaquia ha proporcionado a Ucrania un sistema de defensa antiaérea S-300. Ucrania está defendiendo con valentía a su país soberano y también a nosotros. Es nuestro deber ayudar, no quedarnos quietos, ni ignorar la pérdida de vidas humanas por la agresión de Rusia", ha explicado en la red social Twitter.

I would like to confirm that #Slovakia has provided #Ukraine with an air-defence system S-300. #Ukrainian nation is #bravely defending its sovereign country and us too. It is our duty to help, not to stay put and be ignorant to the loss of human lives under #Russia’s agression.