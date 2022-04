Dos meses después de iniciarse la invasión de Ucrania por parte de Rusia, el aspirante a la reelección, Emmanuel Macron utilizó los lazos de la candidata con Vladimir Putin para hacer caer a Marine Le Pen en sus propias contradicciones. Fue precisamente la relación con Rusia, además de la diferente visión sobre la Unión Europea, los dos puntos de mayor fricción en el debate electoral televisado ayer por la noche a cuatro días del voto definitivo. Un debate de casi tres horas que habría ganado Macron según el 59% de los encuestados por BFMTV y la mayoría de los medios franceses, dando una clara imagen presidencial frente a Le Pen.

El candidato a la reelección es, además, favorito según los últimos sondeos con una renta media de unos 12 puntos sobre su rival, menor que la obtenida en 2017 pero que parecería garantizarle otros cinco años en el Elíseo.

Lazos de Le Pen con Rusia

Durante el debate, que puso de manifiesto dos proyectos absolutamente opuestos para Francia, Macron acusó a su rival de depender del poder ruso, por el crédito que solicitó en 2015 para financiar su partido a un banco próximo a Moscú. Por su parte, Le Pen le reprochó querer "sustituir la ciudadanía francesa por la europea". "Yo no voy a Rusia a pedir préstamos", criticó el candidato centrista, en referencia al préstamo que un banco ruso concedió a Reagrupamiento Nacional, antes Frente Nacional. Le Pen, que se ha mostrado en contra de las sanciones europeas al gas y el petróleo de Moscú porque perjudican a los franceses, se defendió alegando que eran "un partido pobre" pero que eso no era "algo deshonroso".

"Cuando usted habla de Rusia, habla de su banquero", lanzó el presidente, quien afirmó que la postura de Le Pen frente a la invasión de Ucrania "no es independiente".

"Usted fue una de las primeras responsables políticas en reconocer el resultado del referéndum de Crimea. ¿Por qué lo hizo? Porque depende del poder ruso y de Putin", dijo Macron. Además, el presidente saliente recriminó a Le Pen que su partido votara en el Parlamento Europeo en contra de la acogida de refugiados ucranianos y de la ayuda financiera a Ucrania tras la invasión rusa.

"Soy una patriota. Defenderé toda mi vida a Francia y los franceses. Lo que usted dice es falso", respondió la aspirante, que recordó que Macron también recibió a Putin en Francia. Macron se negó a retirar las acusaciones contra Le Pen e insistió en que las interferencias de Rusia en la campaña de 2017 no fueron "casuales". "Usted depende del poder ruso y depende de Putin", criticó el presidente saliente mientras Le Pen repetía que las acusaciones sobre la dependencia de las autoridades rusas es falsa.

El proyecto europeo y el abandono del euro

Otros puntos débiles de Marine Le Pen, además de su proximidad al presidente ruso Vladimir Putin, fueron las inconcreciones de su proyecto europeo y las incoherencias en su programa económico.

Macron acusó a su oponente, que se mostró más sólida que hace cinco años, de ocultar en su programa su proyecto de abandonar el euro, lo que volvió a colocar a Le Pen a la defensiva, que rechazó programar la salida de la UE aunque reconoció que busca "una profunda renovación" de la UE para buscar una alianza de naciones. Además, y pasando a la ofensiva, recurrió al argumento tradicional de que Macron no defiende los intereses de los franceses en Europa, al promover "tratados de libre comercio para vender más coches alemanes a cambio de sacrificar a los ganaderos" franceses. Macron defendió su apuesta por el eje franco-alemán porque, dijo, "es necesaria una Europa más fuerte y más íntegra" y aseguró que Le Pen "miente y oculta su proyecto".

La candidata ultraderechista respondió que "la soberanía europea no existe porque no hay una ciudadanía europea". "Usted quiere sustituir la soberanía francesa por la europea y por eso pone la bandera europea bajo el Arco del Triunfo". Macron recordó que se ha opuesto a la firma del acuerdo con Mercosur porque lo consideraba lesivo para los productores europeos mientras no se exijan las mismas normas de producción, en el ámbito social y medioambiental, a los miembros de ese bloque latinoamericano.

Subida de precios por la guerra de Ucrania

Sobre el poder adquisitivo, el aspecto que, según los politólogos, permitió a Le Pen subir en los sondeos y acercarse a la victoria en un periodo de subida de los precios por la guerra de Ucrania, Macron consideró sus propuestas "poco efectivas". Es precisamente la pérdida de poder adquisitivo el problema que más preocupa a los franceses según un estudio de Ipsos/Sopra Steria publicado el lunes.

La candidata apostó por bajar el IVA de la energía "de forma perenne" lo que, a juicio de Macron, beneficiaría a rentas altas y no a los más desfavorecidos, y defendió el bloqueo de los precios que ya ha puesto en marcha y que, dijo, "ha permitido a Francia tener la mitad de la inflación que España".

Le Pen, por su parte, defendió abandonar el mecanismo europeo de fijación de precios de la energía, algo que Macron considera "poco realista".

Además, la candidata puso en duda las mejoras económicas de las que presume Macron, a quien reprochó que se considerase "el Mozart de las finanzas", y le recriminó no haber mejorado la situación del empleo, haber incrementado la deuda de forma "escandalosa" y cometer "una injusticia insoportable" con su proyecto de retrasar a los 65 años la edad de jubilación, algo que Macron consideró "necesario" para asegurar "la supervivencia del sistema". Macron defiende que el dinero no sale de debajo de las piedras y que el sistema del bienestar hay que financiarlo.

Transición energética

Ambos candidatos también chocaron en el apartado ecológico del debate, concretamente sobre el ritmo al que hay que afrontar la transición energética, que va demasiado rápido para la ultraderechista, lo que se traduce en "decisiones violentas" para las clases populares, mientras que Macron quiere que vaya "dos veces más rápido" en los próximos cinco años, lo que se ha interpretado como un guiño al electorado del izquierdista Jean-Luc Mélenchon, tercero de la primera vuelta con casi 8 millones de electores que son claves para el resultado del próximo domingo.

Inmigración y prohibición del velo

Marine Le Pen defendió su proyecto de convocar un referéndum sobre la inmigración y prohibir el velo en la vía pública, algo que, según Macron, provocaría "una guerra civil", además de ser "una traición al espíritu de convivencia francesa", acusando a su rival de "ligar el velo, el terrorismo y los extranjeros" en "un camino muy peligroso".