Acusado formalmente el principal sospechoso de la desaparición de Madeleine McCann

Un ciudadano alemán ha sido acusado por su presunta relación con la desaparición de la pequeña Madeleine McCann cuando estaba de vacaciones con sus padres en un complejo turístico en Praia da Luz, en 2007. "El demandado fue constituido por las autoridades alemanas en ejecución de una solicitud de cooperación judicial internacional emitida por el Ministerio Público de Portugal", ha informado el Ministerio Público germano en un comunicado.

El sospechoso, que fue identificado en 2020 por los medios alemanes como Christian Brueckner, tiene 43 años y es un delincuente habitual con múltiples condenas por delitos sexuales a sus espaldas, según la Oficina Federal de la Policía Criminal (BKA) de Alemania. En estos momentos, se encuentra en la cárcel por tráfico de drogas. Y, en 2017, fue condenado a un año y tres meses de prisión por posesión de pornografía infantil y abusos sexuales a menores, ha confirmado Thomas Klinge, portavoz del Ministerio Público en Hannover.

La Fiscalía de la ciudad de Braunschweig (Alemania), que le investigaba por su presunta relación con la desaparición de Madeleine McCann en el sur de Portugal, asumió en junio de 2020 que la pequeña está muerta. Sin embargo, para la Policía Metropolitana de Reino Unido, que colabora con las autoridades portuguesas y alemanas en las pesquisas, sigue contemplando el caso dentro de la categoría de "personas desaparecidas", ya que no tiene "pruebas definitivas" sobre el posible fallecimiento de Madeleine, ha explicado.

15 años después

Este próximo martes, se cumplen 15 años de la desaparición de Madeleine, cuando sólo tenía tres años. El canal de televisión AMC Crime emitirá una miniserie documental sobre el acusado, señalado anteriormente por las autoridades como el responsable del secuestro. Cabe recordar que la niña desapareció de su cama en un apartamento de vacaciones de un complejo turístico del Algarve (Portugal).

Eso es de lo único que parece haber certeza. No sería hasta años más tarde cuando las autoridades alemanas asegurarían haber encontrado indicios de que la pequeña habría sido asesinada y de que Christian Brueckner era el culpable. No obstante, lo cierto es que esas pruebas no fueron suficientes y ese es el motivo por el que no fue posible procesarle.