El alcalde de Melitópol, secuestrado por Rusia en marzo, se enfrenta con un eurodiputado podemita por llamarles "nazis"

El alcalde de la ciudad ucraniana de Melitópol, Iván Federov, quien fue secuestrado al inicio de la guerra por el Ejército ruso, así como otros representantes de la Rada (Parlamento de Ucrania) clamaron el pasado miércoles ante la Eurocámara por más ayuda militar al país y sanciones contra Rusia para acabar con la "guerra planetaria" que libra Moscú contra Kiev.

"No se trata de un conflicto que se esté librando contra Ucrania, se está librando contra el mundo entero. Es una guerra planetaria que inició (el presidente ruso, Vladímir) Putin en 2014 y que en 2022 decidió pasar al nivel superior", alertó Federov ante la Comisión de Exteriores del Parlamento Europeo.

En una concisa y emotiva intervención presencial, el alcalde de Melitópol instó a "estar unidos" para lograr una victoria ucraniana porque esta guerra "es una auténtica amenaza", ya que "si no se hacen las cosas a tiempo, los países europeos corren el riesgo de tener también una guerra en sus fronteras". "Esto continuó hay que detenerlo cuanto antes, a través de todas las medidas a nuestro alcance: sanciones, presión, armas. ¡Ayúdennos, envíen armas a Ucrania! ¡Hay que ayudar ahora a Ucrania!", clamó el alcalde.

El alcalde de Melitópol fue secuestrado por tropas rusas al inicio de la guerra y liberado en un posterior intercambio de prisioneros.

Polémica intervención del eurodiputado de Podemos

En un momento de la sesión intervino Manu Pineda, eurodiputado miembro de IU y del PCE, que perteneces al grupo de la Izquierda, que dio por buena la propaganda rusa y el argumentario de Putin para justificar la invasión de Ucrania, a saber: la necesidad de "desnazificar" el país.

"Creemos que hay que investigar todos los crímenes de guerra, hay que investigarlo. Y hay que denunciarlo y hay que condenarlo. Pero todos, todos los crímenes: los que están cometiendo el ejército ruso y los que están cometiendo las bandas nazis en Ucrania. Los linchamientos que están habiendo (sic) a civiles por el hecho de ser rusoparlantes, los linchamientos que están habiendo (sic) a personas por ser gitanas. Eso también hay que investigarlo, hay que investigarlo todo", dijo Pineda.

Pineda, siguiendo el discurso oficial de su partido y del PCE, señaló también que se sigue oponiendo a las sanciones de la UE a Rusia porque están perjudicando a los ciudadanos europeos más vulnerables y beneficiando a Estados Unidos. "La UE está imponiendo unas sanciones a Rusia que están pagando los ciudadanos de la UE, especialmente las familias más vulnerables. Y de las que se está beneficiando Estados Unidos, especialmente su industria armamentística, su sector de energía y su sector primario". Por último, criticó el envío de armas y se preguntó "quién va a desarmar a las bandas (ucranianas)" que las están recibiendo.

La respuesta de Federov

Cuando le llegó su turno, el alcalde de Melitópol le dijo directamente al de Podemos: "¿Realmente piensa que a mí me capturaron porque me financió un partido extremo que yo no conozco? ¿Usted cree que realmente hay nazis en Ucrania?". A lo que añadió: "Eso es solo propaganda rusa, son asesinos rusos. Los sueños europeos de los ciudadanos ucranios se han desvanecido, ver cómo están muriendo decenas de miles de ciudadanos, de civiles. El futuro de Melitópol está en entredicho porque todo el mundo se está marchando. ¿Creen ustedes que son estos nazis, que eran nazis los que estaban viviendo en Melitópol?".