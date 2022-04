Hasta el Kremlim teme a Putin: "El golpe de Estado en Rusia ya no es impensable"

El Kremlim estaría dejando solo a Putin, hartos de la locura de la invasión de Ucrania, y podrían estar preparando un golpe de Estado contra el dictador, según publica Lorena Sáez en La Razón.

Menciona Sáez un artículo de Mark Galeotti, autor de una biografía sobre el presidente ruso y profesor en la University Collegue de Londres en el Daily Mail.

"Pocos en el círculo íntimo del Kremlin tienen una audiencia cara a cara con el presidente Vladimir Putin en estos días", a quien aterra coger el coronavirus.

Desvela también Galeotti que la gobernadora del banco central ruso presentó su renuncia, pero Putin se negó a aceptarla. "La desastrosa invasión militar de Rusia en Ucrania está tirando la economía "a la basura", le dijo Elvira Nabiullina en una reunión online. Tras negarle la renuncia porque la necesita para estabilizar los mercados, el dictador cortó la llamada.

Según el experto, en el Kremlin cada vez hay "una inquietud mayor" y cunde el pesimismo sobre una invasión que ya califican como "un error catastrófico" que pueda condenar a Rusia "a años de aislamiento". "Putin ha dejado de escuchar a casi todos. El secretario de Consejo de Seguridad, Nikolai Patrushev, es de las pocas personas a las que todavía escucha".

Las críticas provienen de los nacionalistas y de los tecnócratas socialmente más liberales, de los uniformes y los trajes.

El problema es que Putin "no tolerará la disidencia ni ninguna opinión que contradiga la suya". "La mayoría de los otros asesores y ministros del presidente no son putinistas", pero le tienen pavor. Solo si son suficientes los que se unen contra Putin prepararían un motín. "El golpe de Estado en Rusia ya no es impensable. Pero se necesitaría una alianza de figuras de alto rango en el ejército, el gobierno y los servicios de seguridad".

"Si Putin recurre a ataques nucleares tácticos en Ucrania, eso bien podría ser el catalizador de un golpe", y tomaría el poder el primer ministro, Mikhail Mishustin, conocido por oponerse a la guerra aunque "nunca lo ha dicho directamente".

"Los pragmáticos del Kremlin saben que un ataque nuclear táctico sería una catástrofe aún mayor que la invasión inicial. La OTAN se vería obligada a responder, al igual que China, para acabar con el régimen de Putin, cueste lo que cueste. Ese creciente grupo de disidentes en Moscú bien podría estar preparado para actuar primero contra su líder, tanto por su propia supervivencia como quizás por la supervivencia de la propia Rusia".

Pero no será fácil. Putin está paranoico ante la amenaza de sufrir un atentado y pide que distinta gente prueben sus comidas antes que él. El mes pasado, reemplazó a todo su personal de 1.000 personas.