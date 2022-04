¿Cuánto paga Rusia a Gerhard Schroeder, el político que no deja de abochornar al SPD?

Convertido en una pesadilla para el SPD desde hace meses por su tibieza con Rusia ante la invasión de Ucrania, el ex canciller alemán Gerhard Schroeder dio la puntilla a su partido con una desafiante entrevista en The New York Times en la que se negó a entonar el "mea culpa" y exculpó a Putin de la masacre de Bucha. Dirigentes de la socialdemocracia alemana piden sin éxito que corte todo lazo con Rusia o que abandone la formación si no lo hace. Mientras, continúan los castigos que lo están convirtiendo en un paria en Alemania: el último es el de la Universidad de Göttingen, donde estudió Derecho: le retirará el título de Doctor Honoris causa: "Para nosotros es incomprensible que nuestro ex alumno" siga sin condenar claramente los crímenes de guerra en Ucrania y sin abandonar "sus actividades en empresas rusas" pese a esta "catástrofe humanitaria".

Schroeder, que en esa misma entrevista presumió de amistad con Putin exhibiendo una foto con él el pasado otoño, tiene sin embargo importantes razones económicas para no abandonar sus cargos en empresas rusas, que según estimaciones del diario estadounidense y de la prensa alemana le podrían reportar un millón de euros al año. El ex canciller se convirtió en consejero del consorcio NordStream, el gasoducto que él impulsó desde su gobierno, sólo semanas después de salir del cargo en 2005. Cuenta The New York Times que Putin le ofreció el puesto, por teléfono, preguntándole "si tenía miedo de trabajar" para ellos. Schroeder aceptó el cargo y el sueldo que llevaba aparejado, que se estimó en su día en unos 250.000 euros al año y que en la actualidad podría ser mayor.

En 2017 sumó a este puesto otro como consejero de la energética Rosneft, con un sueldo aún más jugoso. Se llegó a especular con seis millones de euros pero él lo negó. La prensa del país habla de unos 600.000 euros anuales. En junio, podría sumar un sueldo aún mejor como consejero en Gazprom, puesto para el que es candidato. Se decidirá el 30 de junio.

Al dinero ruso se suma el dinero público que Schroeder sigue cobrando pese a su conversión en lobbista y empresario y sus últimas declaraciones. Recibe aproximadamente medio millón al año para mantener su oficina y empleados, a los que tiene derecho como ex canciller. Mientras, cobra unos 8.000 euros mensuales de pensión como ex canciller, ex diputado y ex primer ministro de Baja Sajonia.

Dicen de él que sigue viviendo en Hannover en un piso modesto y sin alardes económicos. Pero se especula con que puede haber acumulado una fortuna de varios millones de euros en los últimos años.

"¿Por qué no vive en Moscú?"

Las críticas, mientras, siguen creciendo dentro y fuera del país. La copresidenta de su partido, Saskia Esken, se preguntó si se le podía seguir llamando ex canciller u hombre de estado cuando es un empresario al servicio de Rusia. El diputado Omid Nouripour, de Los Verdes, uno de los socios de Olaf Scholz en el gobierno, comentó en una entrevista que "hay gente que te decepciona, hay gente de la que te preguntas cómo se puede seguir mirando en el espejo y luego hay gente de la que no entiendes cómo incluso tiene espejo".

En Ucrania, el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, instó a incluirlo en la lista de amigos de Putin sancionados internacionalmente: "Todos aquellos que tras la invasión de Ucrania siguen trabajando para él deberían ser duramente sancionados (…) Schroeder es corresponsable de los crímenes contra mujeres y niños en Ucrania. Al ver su propaganda a favor del Kremlin, uno se pregunta por qué vive en Hannover y no en Moscú". En Polonia, el presidente Mateusz Morawieck declaró al Bild que Schroeder ha demostrado "no tener vergüenza" y ha afirmado que no le daría la mano.