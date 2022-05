Desde que se inició la invasión rusa de Ucrania, la ultraizquierda española, parte de ella dentro del Gobierno de coalición presidido por Pedro Sánchez, no ha perdido la oportunidad de hacer el ridículo manteniendo posturas en favor de la paz que, ante semejante agresión contra un país soberano, son muy difíciles de justificar. Cuando no rechazan el envío de armas que pide a todas horas el presidente Volodimir Zelenski, firman manifiestos por la paz junto a toda la extrema izquierda mundial en los que "exigen" el final de la guerra en Ucrania y donde se olvidan de citar a Vladimir Putin, el causante de la misma, lo que no deja de tener su mérito.

Antes de este manifiesto, los miembros de Podemos han rechazado por activa y por pasiva la ayuda que Ucrania necesita ante semejante agresión, que no es otra que armas. Cuatro días después del inicio de la guerra, Podemos criticó la decisión de la Unión Europea (UE) de enviar armas a Ucrania para defenderse de la invasión rusa con la excusa de que "no va en la línea de la distensión" y pidió centrar los esfuerzos en "encauzar" el conflicto con medios diplomáticos, ante las vías de diálogo abiertas entre ambos países.

El 2 de marzo, cuando el presidente Sánchez anunció que también enviaría armas, Podemos montó uno de sus numeritos en el Congreso. La división interna del Gobierno quedó más en evidencia que nunca durante el Pleno en el que Pedro Sánchez compareció a petición propia para explicar la posición del Ejecutivo ante el conflicto. El anuncio hecho por el presidente de enviar "armas ofensivas" dejó a Unidas Podemos completamente descolocado hasta el punto de que la ministra podemita de Derechos Sociales, Ione Belarra, salió a los pasillos de la Cámara indignada para cargar contra la decisión.

Pese a que Yolanda Díaz se desmarcó de la postura de Belarra y Montero, al día siguiente los líderes de la formación morada se prodigaron por los medios de comunicación para evidenciar sus diferencias con la vicepresidenta segunda. Portavoces, diputados, ministros y demás personalidades de la formación morada desfilaron por los programas de radio y televisión para liderar el relato del 'no a la guerra'. Y el 6 de marzo, Irene Montero afirmó que se opondría al envío de armas "cueste lo que cueste", mientras Belarra incidía en la división del Ejecutivo señalando al PSOE como el "partido de la guerra".

Ni siquiera las barbaridades que ahora se sabe que está cometiendo Rusia ha hecho cambiar de postura a los más cerriles, que negaron el aplauso al presidente Volodimir Zelenski, cuando intervino en el Congreso de los Diputados el pasado 5 de abril. Tanto Enrique Santiago, líder del PCE, como diputados de las CUP y del BNG, evitaron aplaudir al presidente de Ucrania. Minutos antes de la intervención en el Congreso, Izquierda Unida, además, criticó al presidente Zelenski.

"El pacifismo es ahora mismo un sueño lejano"

Frente a esta actitud imposible de sostener ante la dimensión de la agresión a Ucrania, una invasión injustificada y a la vista de las matanzas contra civiles y los crímenes cometidos por los rusos, Los Verdes alemanes han querido dejar muy clara su postura.

Es cierto que hace ya dos décadas Los Verdes matizaron su pacifismo a ultranza, en un congreso federal celebrado en Berlín en marzo de 2002, tras el que incluyeron en su programa que aunque "la violencia no puede sustituir a la política", su utilización "no siempre se puede excluir" si está "legitimada por el Estado de derecho y el derecho internacional".

Pero, por si había alguna duda ante la situación creada por Putin con su invasión, este sábado han querido posicionarse de forma clara a favor de la política de envío de armas a Ucrania del Gobierno de coalición del que forman parte con socialdemócratas y liberales, y de un presupuesto extraordinario de 100 millones de euros para el Ejército.

La mayor parte de los 99 delegados que participaron en un congreso celebrado en Düsseldorf refrendaron una moción que defiende, entre otras medidas, apoyar a Ucrania "con armas efectivas y complejas, también pesadas". "Se trata de limitar las consecuencias de la guerra y de contribuir para ponerle fin".

Los Verdes se comprometen a "asumir responsabilidad" como partido de Gobierno que son y a oponerse "con decisión" a la "agresión del régimen ruso".

Alemania debe además "adoptar un papel activo y responsable en el seno de la Unión Europea, la OTAN y la comunidad internacional," añade el documento.

"Los Verdes son y seguirán siendo un partido de paz, eso está fuera de toda duda," afirmó por su parte Omid Nouripour, uno de los copresidentes de la formación ecologista. Pero añade que "la situación en Ucrania nos obliga a hacer cosas que hace pocas semanas no sólo no hubiéramos querido hacer, sino que no hubiéramos hecho".

Los ministros verdes del Gobierno de coalición, Robert Habeck y Annalena Baerbock, responsables de Economía y de Exteriores, respectivamente, son firmes defensores de la línea dura contra Moscú y actualmente se encuentran entre los políticos mejor valorados en Alemania.

En relación a la guerra de Ucrania, Habeck declaró recientemente que "el pacifismo es ahora mismo un sueño lejano". No parece entenderlo así la ultraizquierda española que, como hemos señalado, se opone de forma cerril a proporcionar a los ucranianos las armas que necesitan para defenderse de la agresión de Putin, manteniendo una postura infantil e irresponsable, imposible de defender desde ningún punto de vista. Una postura que debería llevarles, por coherencia, a abandonar el Gobierno de coalición del que forman parte, cosa que no harán.