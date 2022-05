La inteligencia británica dice que Putin ha purgado a altos mandos por los fracasos en Ucrania

El Departamento de Inteligencia del Ministerio de Defensa del Reino Unido está facilitando desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania un par de partes informativos diarios sobre la evolución de la guerra. Una supuesta locuacidad y transparencia que nunca ha tenido cuando en un conflicto armado han participado los efectivos militares de su país. En uno de los de hoy, el tema central son las purgas que estaría llevando a cabo el presidente ruso, Vladimir Putin.

El primer alto mando que habría sido relevado de su posición sería el teniente general Serhiy Kisel, que estaba al frente del Primer Ejército de Tanques y cuya misión principal habría sido la toma de la ciudad de Jarkov, la segunda en importancia de Ucrania, situada en el noreste del país, muy cerca de la frontera con Rusia. El fracaso de su misión habría traído consigo su destitución en el cargo. Los británicos no explican si conocen cuál sería ahora su futuro.

El segundo alto mando que los espías militares británicos habrían confirmado que han fulminado de su destino sería el del vicealmirante Igor Osipov, que era el máximo responsable de la Flota del Mar Negro. El informe dice que habría caído en desgracia después de que Ucrania hundiese con dos misiles el crucero Moskva hace unas semanas, el más emblemático de los buques militares rusos desplegados en este mar europeo.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 19 May 2022

Find out more about the UK government's response: https://t.co/qqKi2Uagzx

🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/1JYJHtSWRT