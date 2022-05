La postura de Podemos sobre la Guerra de Ucrania ha provocado más de un problema al Gobierno de Pedro Sánchez, además de enfrentamientos dentro del propio sector ultraizquierdista incrustado en el Consejo de Ministros. Así, han mantenido diferentes posicionamientos sobre la necesidad de enviar ayuda militar a Ucrania para defenderse de la agresión de Putin o sobre la ampliación de la OTAN, organización a la que han calificado de "alianza criminal" en la Comisión de Defensa del Congreso de este miércoles.

A lo largo de estos meses de guerra las muestras del pacifismo infantil y trasnochado de Podemos han sido continuas. La ultraizquierda española no ha perdido la oportunidad de hacer el ridículo manteniendo posturas en favor de la paz que, ante semejante agresión contra un país soberano, son muy difíciles de justificar. Cuando no rechazan el envío de armas que pide a todas horas el presidente Volodimir Zelenski, firman manifiestos por la paz junto a toda la extrema izquierda mundial en los que "exigen" el final de la guerra en Ucrania y donde se olvidan de citar a Vladimir Putin

La ministra de Igualdad, Irene Montero, llegó a decir que, "cueste lo que cueste", se opondría a ayudar militarmente a Ucrania. Una postura, la del pacifismo trasnochado, que han abandonado radicalmente partidos como Los Verdes alemanes, que lo consideran "un sueño lejano" en las circunstancias actuales de agresión contra un país soberano por parte de Putin.

Pisarello y el "belicismo sin control"

El pasado miércoles fueron invitados al Congreso de los Diputados los presidentes de las Comisiones de Exteriores de los Parlamentos de Estonia, Letonia y Lituania para debatir sobre la situación internacional, centrada muy especialmente en la guerra de Ucrania.

La intervención del diputado de Unidas Podemos y secretario primero de la Mesa del Congreso, Gerardo Pisarello, transcurrió en la línea habitual en su partido, aunque fueron sus alusiones a "una ampliación incontrolada de la OTAN" pero, sobre todo, a que Europa no puede mantener un "belicismo sin control" que nos llevaría a "caminar hacia un abismo y hacia una peligrosa degradación de la democracia en Europa" lo que provocó la reacción del representante de Letonia, Richard Kols, a quien le resulta incomprensible que se utilicen tales expresiones.

"No puedo estar de acuerdo con términos, expresiones o frases que se están utilizando para este conflicto" como que "no podemos permitir que la guerra incontrolada continúe", empezó su respuesta en alusión a la intervención de Pisarello.

"¿Cómo podemos decir incontrolada? Es una agresión sin provocación previa, no es que sea una guerra sin control. Si miramos atrás, esto es precisamente lo que quiere Putin, me parece. Quiere crear muchos conflictos congelados, es su receta, y es una estrategia perfecta para dividir países", recordando lo ocurrido en Georgia o en Crimea en 2014, un conflicto que quedó olvidado para la mayoría de Europa, señaló Kols.

"No podemos hablar de una guerra incontrolada" reiteró. "No, tenemos que apoyar a los ucranianos para que verdaderamente puedan vencer a Rusia en suelo ucraniano y puedan restaurar su soberanía territorial. Esta es nuestra tarea principal y primordial", para terminar señalando que es inaceptable hablar de una guerra incontrolada. "No puedo aceptar que le llame una guerra incontrolada. No. Es una guerra provocada por Rusia (...) y nosotros tenemos que asegurarnos de que esto suponga una carga para Rusia tan pesada que sea infernal, esta carga, para ellos", concluyó el alto cargo letón en su comparecencia en la Cámara Baja.