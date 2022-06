La OTAN quiere aumentar de 40.000 a 300.000 el número de militares en alerta permanente

La invasión rusa de Ucrania ha supuesto una fuerte sacudida en el seno de la OTAN. Ha obligado ha reconsiderar muchos de los análisis y metodologías que sus estrategas habían elaborado a lo largo de los últimos años y muchas de las estructuras que la propia organización había diseñado para su funcionamiento diaria y para enfrentarse a posibles situaciones de crisis. Una de las cosas que está en proceso de replanteamiento es la Fuerza de Respuesta Rápida (NFR, por sus siglas en inglés).

Está fuerza está compuesta por las unidades militares que los países miembros ponen a disposición de la Alianza Atlántica para que pueda ser desplegada en pocas semanas en el caso de que haya que enfrentarse a una crisis inesperada en cualquier parte del mundo. En el caso español, en estos mismos momentos, los que se encuentran asignados a esta fuerza militar con los efectivos del batallón Covadonga, que forma parte de la Brigada Guadarrama XII del Ejército de Tierra.

Esta fuerza militar en alerta está compuesta ahora mismo por 40.000 efectivos. Lo que el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, pretende ahora es que de la Cumbre de Madrid salga una reconfiguración total de la misma para que esté compuesta por "más de 300.000", según ha explicado el mismo este lunes, en una comparecencia ante los medios de comunicación previa a su viaje hasta la capital de España.

También ha avanzado que se pretende aumentar el número de los efectivos de la Fuerza de Muy Alta Disponibilidad (VJTF, Very High Readiness Joint Task Force), aunque no ha aportado cifras, que en estos momentos es de unos 5.000 efectivos, y que son unidades que dentro de la Fuerza de Respuesta Rápida están preparadas para ser movilizadas sobre cualquier escenario en cuestión de días, y no de semanas como el resto de esa fuerza.