Rusia habría derribado por error en Ucrania uno de sus cazas más modernos y escasos

La invasión de Ucrania se ha convertido en una pesadilla para Rusia. El plan inicial de tomar los puntos neurálgicos del país en cuestión de días, incluida Kiev, fracasaron rápidamente y la situación llegó a ser tan complicada para el Kremlin que a finales de marzo cambió su estrategia, modificó su despliegue sobre el campo de batalla y se dedicó a la conquista del Donbás y a mantener los territorios del sur que consiguió en las primeras semanas de ofensiva.

El desarrollo del conflicto ha mostrado al Ejército ruso como un gigante con pies de barro, con importantes fallos de logística, mala planificación estratégica sobre el terreno y mucho menos modernizado y preparado que lo que la propaganda rusa se había encargado de hacer creer en la última década. Sólo la amenaza nuclear sigue haciendo tan temible al que es el segundo mayor ejército del mundo como lo era antes de la ofensiva sobre Ucrania.

Ahora mismo, con los combates en las provincias de Donetsk y Lugansk casi enquistados, y con el impulso que parecen estar provocando para los ucranianos la llegada en las últimas semanas del primer material pesado de sus socios occidentales, especialmente de los Himars, sistemas lanzamisiles móviles de fabricación estadounidense, que las defensas rusas no están siendo capaces de frenar, la situación parece estar complicándose aún más.

#Ukraine:A Russian Su-34 strike aircraft was shot down, likely in the vicinity of Alchevsk, #Luhansk Oblast.

According to preliminary information, it was likely to be a case of friendly fire. pic.twitter.com/4DIzPE8Y5N