Polémica en Finlandia por un vídeo de su primera ministra bailando: "No he tomado drogas"

La actualidad informativa en Finlandia se ha agitado fuertemente en las últimas horas. Todo se debe a la aparición de varios videos en el que se puede ver a la primera ministra del país, la socialdemócrata Sanna Marin, bailando distendidamente junto a un grupo de amigos en un fiesta organizada en una casa. Entre esos amigos hay famosos periodistas de radio y televisión, políticos, influencers, cantantes o estilistas.

La polémica se debe a que en las redes sociales han planteado de forma abierta la posibilidad de que los asistentes a la fiesta hubieran consumido drogas, incluida la lideresa del país, centrando sus sospechas en la forma de bailar de los presentes y que un participante en la fiesta gritase en alto, durante una de las grabaciones, que eran la "pandilla de la harina". Este término es el más comentado con diferencia en las redes sociales.

Finland’s Prime Minister @MarinSanna is in the headlines after a video of her partying was leaked today.

She has previously been criticized for attending too many music festivals & spending too much on partying instead of ruling.

The critics say it’s not fitting for a PM. pic.twitter.com/FbOhdTeEGw