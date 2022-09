La reina Isabel II murió acompañada de sus hijos Carlos y Ana, según informa este viernes la prensa británica. Después de que Buckingham Palace anunciara este jueves el "preocupante" estado de salud de la monarca, que sólo dos días antes había recibido a la nueva primera ministra, Liz Truss, su familia se desplazó a la residencia escocesa de Balmoral. El Daily Mail informa de que la reina falleció junto a su heredero, el ya rey Carlos III, y su única hija, Ana.

A la residencia también se desplazaron los otros dos hijos de la reina, Andrés y Eduardo, así como el príncipe Guillermo y el príncipe Enrique, aunque no llegaron a tiempo de despedirse de la reina. Mientras, Kate Middleton y Meghan Markle no acudieron a Balmoral. La duquesa de Cambridge se quedó en Londres junto a sus hijos. Mientras, Meghan Markle habría decidido no desplazarse a la residencia de verano de la Familia Real.

Por otro lado, un portavoz oficial de Downing Street informó anoche de que la primera ministra británica, Liz Truss, fue informada del fallecimiento dos horas antes de que el Palacio de Buckingham anunciara oficialmente la muerte.

En un discurso a la nación tras conocerse el fallecimiento de Isabel II, Truss señaló que "hoy la Corona pasa, como lo ha hecho durante más de mil años, a nuestro nuevo monarca, nuestro nuevo jefe de Estado, Su Majestad el rey Carlos III". Este viernes Carlos III se convertirá oficialmente en rey de Inglaterra en un acto de proclamación tras el cual el monarca recorrerá Reino Unido.