Los billetes para salir de Rusia se agotan mientras preparan protestas contra la llamada a filas de Putin

El anuncio de Vladimir Putin de una "movilización parcial" de hasta 300.000 reservistas ha disparado las búsquedas de vuelos para huir del país. Las búsquedas en la web Aviasales, la más usada de Rusia para buscar y comprar vuelos, se han multiplicado, y según citan medios locales se habrían agotado ya los vuelos directos a la ciudad turca de Estambul, a Yerevan, en Armenia y a Bakú, en Azerbaiyán. También habrían desaparecido los billetes hacia Kazajstán, Uzbekistán y Kirguistán.

Otros destinos de entre los pocos a los que aún se puede viajar desde Rusia sin visado tras las sanciones por la invasión de Ucrania como Tblisi o Dubai tienen vuelos a precios inasumibles, de hasta 5.000 euros. Según The Moscow Times, los billetes "no estaban disponibles pocos minutos después del anuncio" para destinos como Bakú. Buscadores de las aerolíneas Turkish Airlines, Azerbaijan Airlines y Armenia Aircompany no tienen vuelos hasta dentro de unos días y sólo en clase Business, informa Efe.

Los intentos de huir del país responden al temor de que el Gobierno de Putin prohíba a los reservistas salir de Rusia, algo que no ha aclarado el portavoz de Presidencia, Dimitri Peskov. En rueda de prensa se ha limitado a decir "no puedo responder a esta pregunta por ahora" y ha prometido más "explicaciones" en el futuro sobre la llamada a filas.

La noticia se conoció esta mañana en el discurso que dirigió Vladimir Putin a la nación avanzando una movilización de reservistas para "proteger la integridad territorial". El ministro de Defensa, Sergei Shoigu, concretó después la cifra: "300.000 reservistas serán llamados a filas", dijo en la televisión pública. A falta de más detalles, Shoigu afirmó que el país tiene "unos enormes recursos de movilización entre aquellos que han servido en el Ejército, tienen experiencia de combate y especialidad militar".

Los primeros movilizados serán suboficiales de reserva de menos de 35 años y oficiales de menos de 45 años, según Andréi Kartapólov, jefe del comité de Defensa de la Duma. Se descarta la movilización de los estudiantes mayores de 18 años, en alusión a universitarios y aquellos que cursen estudios de formación profesional. Los hombres movilizados sólo podrán abandonar el servicio por motivos de salud, si alcanzan la edad máxima para servir o si un tribunal ordena encarcelarlos.

Los preparativos para la llamada a filas arrancarán este mismo miércoles, según avanzó el propio Putin, que indicó que antes de ser enviados a sus unidades recibirán entrenamiento adicional. La respuesta de la sociedad rusa ya se está preparando.

Una petición contra la movilización con la que ya se especuló hace unos días ha reunido ya más de 179.000 firmas. "Nosotros, ciudadanos de Rusia, hombres y mujeres, nos pronunciamos contra una movilización parcial o general. El presidente Vladímir Putin no tiene ni puede tener fundamentos legales o causas argumentadas y sopesadas para anunciarla", destaca la petición, que indica que los rusos no están dispuestos a someter a sus hermanos, hijos, maridos, padres y abuelos a peligros físicos y morales en la "actual situación de incertidumbre".

Mientras, el movimiento pacifista Vesná (Primavera) ha convocado una protesta a través de Telegram en toda Rusia contra la llamada a filas bajo el lema "No a la movilización". "Miles de hombres rusos, nuestros padres, hermanos y esposos, serán arrojados a la picadora de carne de la guerra", dice la convocatoria, que avisa de que "ahora la guerra llegará de verdad a todos los hogares ya todas las familias".

"Las autoridades decían que solo los profesionales estaban combatiendo y que ellos ganarían. Resultó que no estaban ganando y los prisioneros comenzaron a ser reclutados para el frente. Y ahora se ha anunciado la movilización", añade el movimiento que avisa de que la guerra ya "ha llegado a nuestro país, a nuestros hogares, a nuestros familiares" con el único fin de "corregir los errores del régimen de Putin.

Ante la previsión de que las fuerzas de seguridad rusas repriman las protestas, el movimiento ha publicado los datos de contacto de la organización independiente de derechos humanos OVD-Info, que hace un seguimiento de las detenciones y defiende a los arrestados y que fue declarado hace un año "agente extranjero" en Rusia. Según esta organización, desde el inicio de la guerra se han producido 6.437 detenciones en protestas contra el régimen.