Rusia empieza a poner oficinas de reclutamiento en las fronteras para evitar la fuga de ciudadanos

El anuncio de movilización parcial en Rusia, con el objetivo de aumentar el número de efectivos militares que puede enviar a combatir a Ucrania, unido al anuncio de los referendos de anexión en cuatro provincias ucranianas ocupadas, que podría servir de pretexto a una movilización general, ha provocado que miles de rusos estén abandonando sus ciudades de origen y busquen salir del país para no ser reclutados y enviados al frente ucraniano.

La primera frontera en la que se detectó este éxodo fue en la de Finlandia, donde centenares de personas se agolparon el día del anuncio de la movilización parcial para tratar de salir del país. Su cercanía a San Petersburgo y Moscú fue clave en este sentido. La Guardia Fronteriza Finlandesa (Rajavartiolaitos) hizo públicos hace unos días los primeros datos sobre este fenómeno. Desde el anuncio de la movilización se ha triplicado el número de rusos que tratan de cruzar la frontera.

Traffic at Finland’s eastern border has remained busy since last Wednesday. We do a thorough check on every arrival. We remain vigilant and prepared for any changes in the situation. We will continue our regular posts on this twitter account in the coming days.#FinnishBorder pic.twitter.com/ngGaj60VWE