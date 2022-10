La ministra del Interior de Reino Unido, Suella Braverman, ha presentado este miércoles su dimisión a la primera ministra, Liz Truss, en un contexto especialmente delicado para el Gobierno por la fallida política económica, que ya derivó la semana pasada en la salida del titular de Finanzas.

Braverman, antigua fiscal general, asumió su actual cargo con el ascenso de Truss al poder, hace algo más de un mes. Ambas han mantenido una reunión en la que la titular de Interior ha presentado su renuncia. Según ha explicado la propia Braverman en una carta, asegura que ha dado un paso atrás tras haber cometido "un error" y haber "infringido las normas" ministeriales.

"Durante el día de hoy, envié un documento oficial desde mi cuenta personal a un colega parlamentario en el que confío" con el objetivo de "recabar apoyos para una medida del Gobierno sobre inmigración", relató Braverman.

La hasta ahora ministra admitió que esa acción iba contra las reglas: "Lo correcto es que me vaya", recalcó. "El acto de gobernar tiene que llevarse a cabo por parte de personas que aceptan la responsabilidad por sus errores. Pretender que no ha habido equivocaciones, seguir adelante como si nadie hubiera visto que las hemos cometido y esperar que las cosas se arreglen por arte de magia no es serio en política", agregó Braverman.

Sin embargo, el diario The Guardian asegura que el responsable de la salida de Braverman del Ejecutivo es el nuevo ministro de Economía, Jeremy Hunt, rival político del ex primer ministro Boris Johnson y que ha acaparado buena parte del poder en el Ejecutivo de Truss.

La renuncia se produce entre crecientes presiones dentro del Partido Conservador para que Truss abandone Downing Street, ante la tormenta financiera y el desplome en las encuestas que provocó su masivo recorte de impuestos, que se vio forzada a retirar. Precisamente este miércoles, un sexto diputado "tory" ha pedido públicamente en el Parlamento la dimisión de la primera ministra.