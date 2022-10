El macabro asesinato de la pequeña Lola en Francia, ¿venganza o ritual satánico?

Francia continúa conmocionada por el asesinato de Lola Daviet, la niña de 12 años que fue torturada y degollada por una joven mujer por la que se encontró en el portal de su edificio cuando volvía del colegio. El cuerpo sin vida de la pequeña fue hallado por un indigente dentro de una maleta -con los números 1 y 0 marcados en los pies- abandonada en el número 40 de la calle Hautpoul, otra de las entradas al complejo residencial. Inicialmente se apuntó la posibilidad de que el suceso estuviese relacionado con el tráfico de órganos, pero a día de hoy se exploran otras líneas de investigación.

Cabe apuntar que se da la circunstancia de que la autora confesa del macabro crimen es Dahbia B., una joven de argelina de 24 años que se encontraba en Francia en situación irregular. Llegó en 2016 con un visado de estudiante y tenía orden de salir del país. Voluntariamente no lo hizo pero tampoco fue expulsada, lo que ha levantado un intenso debate político al respecto. "Este horror podría haberse evitado", ha reprochado la líder de la oposición Marine Le pen.

On assiste au crime de trop, celui qui nous oblige à l'action. Devant cet assassinat barbare, les Français ressentent une émotion d'autant plus cruelle que nous avons le sentiment que cette horreur aurait pu être évitée. pic.twitter.com/0Dntxlkhbo — Marine Le Pen (@MLP_officiel) October 20, 2022

Su imagen, la de una mujer rubia con pelo recogido y vestimenta informal, se dio a conocer tras la desaparición de Lola. Ella era la principal sospechosa de su secuestro. Las cámaras de seguridad del edificio captaron su encuentro con la niña desaparecida en el portal. En las grabaciones, incluso se apreciaba la incomodidad de la pequeña cuando la desconocida se dirige a ella. Horas después se hallaba su cuerpo sin viday a la mañana siguiente se detuvo a Dahbia acusada de asesinato, entre otros delitos.

Lo que se hacía inexplicable eran las circunstancias del crimen. Por la crueldad y por la aparente ausencia de móvil. Parece evidente que la joven tiene algún desequilibrio mental. Así lo aseguran los testigos que la vieron el día de los hechos. Algunos incluso aseguraron que dejó la maleta (con el cadáver en su interior) en plena calle y a la vista de todos, mientras iba a un establecimiento a comprar un croissant. Otros comentaron que pidió ayuda para transportar el bulto, a cambio incluso de dinero. Fue cuando mencionó el tema del tráfico de órganos.

¿Cuál es el móvil?

Lo que Dahbia mostraba en las redes hasta el momento del crimen no se alejaba mucho de lo que podía publicar cualquier joven de su edad. Una de las principales hipótesis es que el asesinato fuese un acto de venganza contra la madre de la pequeña, que ejercía como conserje en el bloque de pisos en el que residía la familia y que le podría haber impedido el acceso al mismo, donde vivía una hermana de la chica, en alguna ocasión.

Es una de las cosas que -según se ha filtrado- ha dicho la acusada ante la policía, aunque ha cambiado varias veces su declaración y los padres de Lola aseguran no conocerla. No obstante, en la zona se ha producido un notable aumento de indigentes en las calles, por lo que es habitual que algunos se intenten colar en los edificios y los conserjes se tengan que enfrentar a ellos para que no lo hagan.

De momento, no está claro el motivo que impulsó a Dahbia a quitarle la vida a una inocente niña de 12 años cuando volvía a casa para irse con su familia a pasar el fin de semana al pueblo, como hacían cada viernes. Son muchas las incógnitas que sobrevuelan aún este caso. Lo que sí se sabe es que todas las personas implicadas, incluyendo al chófer y a las personas que la intentaban esconder en un domicilio de los suburbios, eran argelinos. Se investiga si pertenecían a alguna red de delincuentes.

Una de las teorías más macabras, pero que no se ha podido descartar todavía, es que el crimen podría responder a un ritual satánico. Levantó al liebre la inscripción en los pies de la pequeña, así como el hecho de que muriera por asfixia pero fuese golpeada, apuñalada y se cree que agredida sexualmente después de muerta. La asesina incluso dijo haberle sacado sangre para bebérsela, aunque más tarde también se desdijo. Sí parece claro que tenía cierta fijación con el número 10, según sus publicaciones en redes sociales.