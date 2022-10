Miles de civiles se han apresurado estos días a huir de Jersón, después de que Putin ordenara la evacuación urgente de la ciudad ucraniana, alertando de una inminente gran batalla. Sin embargo, son muchos los ciudadanos que aun no han conseguido escapar y que, tal y como asegura el empresario español Julio Suárez, "están aterrorizados".

Su hijo Vitali ha logrado huir este fin de semana y en estos momentos se encuentra a 100 kilómetros, en otra zona controlada por los rusos. Otros no han tenido tanta suerte. "Anuncian que van a bombardear la ciudad, han cortado las comunicaciones, no hay teléfono ni Internet, hay mucha gente aún sin salir y están aterrorizados. Muchos no saben qué hacer y otros no tienen medios", explica Suárez a Libertad Digital.

Saqueo y vandalismo

Dueño de una conocida empresa de exportación e importación con sede en Jersón, el empresario asegura que la mayor amenaza en estos momentos ya no es ni siquiera la destrucción de la ciudad, sino el desabastecimiento total al que se enfrentan los civiles allí atrapados: "Las farmacias, comercios y tiendas han sido vaciadas, la situación es de extrema gravedad y al no haber comunicaciones hay un caos total".

A ello se suma el saqueo de todo tipo de infraestructuras, desde hospitales hasta museos y plazas. "A punta de metralleta, los rusos han entrado en el centro de oncología de Jersón, y han desmontado toda la moderna maquinaria y mobiliario que allí tenían, lo han robado y llevado a Rusia. Lo mismo con todos los suministros y medicamentos de las farmacias, cajas registradoras, mobiliario... Es decir, han saqueado por completo la ciudad, desmantelando todo lo que han podido", denuncia Suárez.

El patrimonio artístico y cultural también ha sido desmantelado: "Han robado las obras, esculturas y recuerdos en los museos de Jersón, y también han robado las estatuas y bustos de los parques de la ciudad. El vandalismo de las tropas rusas no tiene fin ni medida".

Objetivo: destruir la ciudad

Tal y como advirtió al Consejo Europeo el propio Volodímir Zelenski, el objetivo de Putin podría ser bombardear tanto la central hidroeléctrica como la presa de Kajovka, un ataque que provocaría inundaciones que no solo arrasarían con la ciudad de Jersón, sino que devastarían 80 pueblos y dañarían la central de Zaporiyia, una infraestructura sobre la que los rusos tienen puesta la mirada desde el inicio de la invasión.

El plan es vox populi en la ciudad. De hecho, el hijo de Suárez -que mantiene un contacto estrecho con las autoridades de Jersón debido a su labor empresarial- acudió el pasado jueves al ayuntamiento y los propios rusos le instaron a abandonar cuanto antes su hogar, alertándole de un bombardeo inminente.

"Le dijeron que estaban racionando el suministro de agua porque están acumulando agua en la represa, donde han colocado bombas con la intención de hacerlas estallar en el momento en el que las tropas ucranianas ocupen la ciudad", explica el español. Al mismo tiempo, "en la otra ribera del río están acumulando armamento y misiles" con el mismo objetivo.