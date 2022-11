Un misil ruso mata a dos personas en Polonia y el Gobierno de Varsovia se reúne de urgencia

La invasión rusa de Ucrania aumenta su tensión de forma exponencial. Al menos un misil ruso –dos, según otras fuentes– ha caído este martes por la tarde-noche en territorio nacional de Polonia, exactamente, en la pequeña localidad de Przewodów, situada a unos pocos kilómetros de la frontera entre este país europeo y Ucrania. Fuentes oficiales polacas ya han confirmado que han muerto al menos dos personas.

La caída de este o estos misiles en territorio polaco coincide con un ataque ruso con misiles a la ciudad de Leópolis, una de las principales urbes ucranianas, que está situada a sólo 50 kilómetros en línea recta de la localidad polaca donde que ha sufrido el bombardeo.

El primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, ha convocado de urgencia al Comité del Consejo de Ministros para Asuntos de Seguridad Nacional y Defensa, según ha informado a través de la red social Twitter el portavoz del gobierno polaco, Piotr Müller.

El suceso ha provocado rápidamente las primeras reacciones internacionales. El viceprimer ministro de Letonia, Artis Pabriks, ha mostrado su apoyo a los hermanos de armas polacos y ha resaltado que el ataque ruso ha afectado a territorio OTAN. "Mis condolencias a nuestros hermanos de armas polacos. El régimen criminal ruso disparó misiles que apuntaron no solo a civiles ucranianos sino que también cayeron en territorio de la OTAN en Polonia. Letonia apoya plenamente a los amigos polacos y condena este crimen", ha dicho en Twitter.

My condolences to our Polish brothers in arms. Criminal Russian regime fired missiles which target not only Ukrainian civilians but also landed on NATO territory in Poland. Latvia fully stands with Polish friends and condemns this crime.