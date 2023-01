La ministra Llop defiende en Bruselas que el TC es un "tribunal político" tras el asalto del Gobierno

La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha comparecido este jueves ante la Comisión de Libertades Civiles y Justicia del Parlamento Europeo apenas un día después de que el Tribunal Constitucional haya nombrado presidente a Cándido Conde-Pumpido, tal y como deseaba el Gobierno de Pedro Sánchez. Desde Bruselas, Llop ha defendido que el TC es un "órgano político" en respuesta a las críticas de la oposición.

"Es importante hacer pedagogía sobre esto, y que quede claro, que el TC no pertenece al poder judicial, es un órgano de naturaleza política", ha dicho durante su intervención. Aunque efectivamente el Tribunal de Garantías no forma parte del poder judicial, sus integrantes son elegidos a propuesta de los partidos y también del CGPJ, órgano que en apariencia no debería estar politizado para garantizar así la independencia de todo el sistema.

Sus declaraciones se producían en respuesta al eurodiputado del PP Javier Zarzalejos que reprochaba a la ministra que su gobierno aprobara una ley para que el CGPJ no pueda hacer nombramientos de jueces mientras está en funciones, "bloqueando" con ello la Justicia. Norma después matizada para que sí pueda nombrar a los integrantes del TC.

"Su partido no está legitimado de ninguna manera para hablar del bloqueo del CGPJ cuando han provocado ese bloqueo", le respondía Llop que reprochaba al PP su falta de voluntad para llegar a un acuerdo con el Gobierno en la renovación del CGPJ. El partido de Alberto Núñez Feijóo sigue pidiendo a cambio garantías de que se cambiará la ley para que los jueces elijan a los propios jueces, algo que Sánchez rechaza de plano.

El eurodiputado de Vox, Jorge Buxadé, ha reprochado a la ministra la "sistemática" aprobación de leyes que atentan contra el Estado de Derecho. "¿Cómo explica el déficit democrático de su gobierno?", le ha preguntado en referencia a los nuevos nombramientos del TC que incluyen a un exministro del PSOE, Juan Carlos Campo, a la ex alto cargo del PSOE Laura Díez y al que fuera fiscal general con José Luis Rodríguez Zapatero, Cándido Conde-Pumpido. "¿Cree que hay un solo español que no esté convencido de que en España se avanza hacia la autocracia?", remataba.

La eurodiputada de Cs, Maite Pagazaurtundúa, ha denunciado que "la politización de órganos y entidades que deberían ser independientes ha sido uno de los cánceres de la política española", recordando que tanto PP como PSOE han participado en el reparto de nombramientos de jueves. Pagaza ha tildado a Pedro Sánchez de "populista" por "corromper de forma extraordinaria" el sistema.

El exministro del PSOE Juan Fernando López Aguilar, ahora diputado del Parlamento Europeo, ha sido el encargo de moderar un debate en el que ha cortado el micro de forma sistemática a todos los intervinientes críticos con la ministra Llop, haciendo un uso excesivamente escrupuloso de los tiempos asignados a cada grupo.