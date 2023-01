La eurodiputada del PSOE Mónica Silvana González ha sido sancionada por el Parlamento Europeo por el "acoso psicológico" al que sometió a tres de sus asistentes parlamentarios. Así lo anunció este martes la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, que señaló que la sanción implica 30 días de suspensión de actividad parlamentaria y dietas.

La multa llega tras las conclusiones del comité asesor europarlamentario que examinó las denuncias sobre acoso. El organismo considera que el trato de la política socialista hacia tres miembros de su equipo "constituyó acoso psicológico". Según explicó la propia Metsola, Silvana verá suspendida su actividad parlamentaria durante un mes, aunque sí podrá votar, y perderá las dietas en ese periodo. En la práctica, supone dejar de ingresar algo más de 10.000 euros, a razón de 338 euros diarios en dietas.

La Eurocámara impone un castigo de cinco días por el acoso a una persona de su equipo, quince días por su comportamiento hacia una segunda y diez días por el caso de una tercera.

Silvana ha rechazado las acusaciones y en un comunicado ha anunciado que apelará la decisión del Parlamento Europeo. Aduce que ha sido "injustamente sancionada administrativamente a raíz de una denuncia sobre acoso laboral que exasistentes" presentaron contra ella. En la nota, expresa su "solidaridad y profundo respeto por las personas que son realmente víctimas de todo tipo de acoso, sea sexual o psicológico".

La socialista recurrirá "internamente según el artículo 177 del funcionamiento del Parlamento Europeo" y valorará dirigirse al Tribunal General de La UE "para que juzgue la legalidad del proceso". "Tal como ocurrió en otras falsas denuncias, este organismo devolvió la honorabilidad arrebatada por una falsa denuncia, tal fácil de manchar y tan difícil de limpiar", dice.

Culpa a la "ultraderecha"

Silvana añade que "en este largo e injusto proceso de casi dos años, no he tenido las mínimas garantías procesales que hubiese tenido en cualquier proceso de la justicia ordinaria", y esgrime que "el dossier ha estado dirigido por una asistente parlamentaria de la ultraderecha europea, y los testimonios clave de personas que continúan trabajando conmigo no han sido escuchados ni tenidos en cuenta".

Concluye diciendo que seguirá "trabajando como lo hice hasta ahora, tanto a nivel local, regional como europeo", aportando su "trabajo y compromiso con temas tan sensibles como la ayuda humanitaria, la protección de las comunidades más vulnerables de la sociedad como son las personas con discapacidad, migrantes, afrodescendientes, comunidad LGTBI, y pueblo gitano", entre otros.