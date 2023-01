Los eurodiputados del PSOE han votado en contra de una resolución sobre Marruecos en el Parlamento Europeo, que incluía críticas muy duras a la situación de los Derechos Humanos en el país y también mencionaba la posible participación de Marruecos en una trama de sobornos a dirigentes europeos para ganar influencia en la UE similar al denominado Qatargate.

Un total de 356 eurodiputados votaron a favor de la resolución; 42 se abstuvieron y sólo 32 votaron en contra. Entre ellos estaban 17 eurodiputados socialistas españoles, que rechazaron la propuesta mientras que el conjunto del grupo socialista europeo la respaldó. La excepción fue la española Iratxe García, que como presidenta de Socialistas y Demócratas, que engloba entre otros al PSOE, votó a favor respetando la posición del grupo que lidera en la Eurocámara, informa Efe.

La resolución, titulada Situation of Journalist in Morocco, notably the case of Omar Radi, exige un juicio justo para los periodistas encarcelados en Marruecos, el fin del hostigamiento a su entorno y sus familias y su puesta en libertad provisional. Menciona el caso del reportero Omar Radi, condenado a seis años de cárcel por violación y espionaje. El texto, propuesto por La Izquierda, señala que el juicio violó "múltiples normas internacionales" y que previamente Radi sufrió campañas de descrédito, agresiones e incluso el espionaje a través del programa Pegasus.

En el documento ahora votado se condena, además, las "campañas de difamación" que utilizan falsas acusaciones de agresión sexual "mediante medios conectados con el régimen"; lamentan las violaciones de derechos humanos en el Sáhara y menciona la vigilancia de otros periodistas "franceses, españoles y marroquíes" mediante el sistema de espionaje Pegasus.

A estas consideraciones se suma una enmienda pactada por verdes, liberales, izquierda, conservadores y socialistas que menciona "la profunda preocupación" en la UE por las informaciones sobre posibles sobornos a diputados europeos por parte de las autoridades marroquíes. Los eurodiputados reclaman que se apliquen las mismas medidas que en el Qatargate.

Entre otras cosas, la resolución pide que se restrinja el acceso de los representantes del Reino de Marruecos a las sedes de la institución mientras dure la investigación por el escándalo de corrupción.

Según recoge Efe, varios eurodiputados han denunciado que representantes marroquíes se desplazaron esta semana a Estrasburgo y enviaron correos electrónicos para pedir que los diputados no apoyaran la resolución que hoy ha salido adelante.

Las excusas del PSOE y la reacción de Sánchez

Preguntado sobre esta llamativa posición de su partido en Europa durante la rueda de prensa tras la cumbre hispano-francesa, Pedro Sánchez ha tratado de quitarle hierro y ha señalado que "no hemos compartido" algunos de sus puntos "como pasa con otras resoluciones". Sobre la relación con Marruecos, el presidente ha señalado que "gozan de buena salud".

Mientras, fuentes socialistas han justificado el sentido de su voto en que se trata de una cuestión de "responsabilidad" en las relaciones bilaterales entre España y Marruecos. Según el partido, se votó "en pro de unas relaciones bilaterales francas basadas en el diálogo y el entendimiento".

Sostienen los socialistas que este voto no va en detrimento del compromiso con el respeto a los Derechos Humanos y defienden, informa Europa Press, que España y Marruecos mantienen un "diálogo franco" en esta materia.

También se han defendido argumentando que los populares no han acudido a la votación, algo que confirman a LD desde el PP, señalando que tras las revelaciones del Qatargate en diciembre, el Grupo del Partido Popular Europeo en su conjunto tomó la decisión de "no participar ni en la preparación, ni en las negociaciones, ni en la votación de las resoluciones de urgencia hasta que no se implementen las medidas que regulen adecuadamente las mismas".

Respecto a la resolución sobre los periodistas en Marruecos, fuentes del partido manifiestan su "absoluta defensa de la libertad de expresión e información , rechazando cualquier tipo de persecución a periodistas".