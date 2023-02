La invasión rusa de Ucrania ha cumplido un año y en el programa Es la Mañana de Federico de esRadio ha organizado una tertulia especial con la presidenta de Ukranian Lives, Valentina Morozova, y el experto en seguridad y defensa de Libertad Digital, Javier Arias Borque. Morozova ha recordado cómo fue ese día "horrible" para todos los ucranianos. "Es como una cicatriz en el corazón que duele estés donde estés", ha añadido.

"A las seis de la mañana me despertó mi hermano con una llamada diciendo que nos están bombardeando y que estaba con mamá un una tía. Yo estuve dos semanas antes de la invasión en Kiev y el aire ya era pesado, pero jamás habíamos esperado en nuestros peores sueños de ver algo así", ha explicado la presidenta de Ukranian Lives.

Esta ONG la ha montado con "chicas ucranianas", ha explicado Morozova que ha parafraseado a Shakira diciendo que "las mujeres ya no lloran, las mujeres luchan". "Somos tres ucranianas y para nosotros ha sido como una medicina porque así hemos convertido nuestras lágrimas y la rabia, en ayuda". "Lo que está pasando psicológicamente con nosotros es otra parte de la batalla", ha apuntado.

Ha aprovechado su presencia en el programa de Federico para "agradecer otra vez a los españoles el cariño" que les ha trasladado el pueblo español y que con "el apoyo que hemos tenido para nosotros ha sido gran ayuda. Hemos podido hacer el trabajo este año gracias a vosotros". Ha contado que tienen un almacén en el municipio madrileño de Coslada que se lo ha prestado gratis un ciudadano español y en el que cada sábado abren para que la gente done "ropa, calzado, pañales, comida para bebés…" luego "cada refugiado puede venir y coger lo que hace falta". La ayuda llega a Ucrania gracias a los canales oficiales. También ha dicho que aunque mandan "ropa de abrigo y mantas y ahora nos piden muchos generadores".

La resistencia de Ucrania

Ucrania consiguió frenar la invasión en los primeros días gracias a un tesón que sorprendió a todo el mundo. Valentina Morozova ha hablado de esa "resistencia" de los ucranianos. Ha dicho que tienen ayuda internacional y envíos de armas, pero sabe que "no es suficiente" y por eso ha puesto en valor "la resistencia del pueblo ucraniano". "Yo estoy muy orgullosa porque nos daban tres días y habían preparado ya medallas y todo", ha apuntado.

Ha contado que la invasión de Ucrania por parte de Rusia es la táctica habitual de ese país. Y lo ha hecho a través de la historia de su familia. Morozova ha relatado: "Somos dos veces refugiados en la familia. Por parte de mi madre somos georgianos y en Abjasia en 1993 hizo Rusia lo mismo. Mis abuelos y mi tía tuvieron que huir de su casa preciosa y enorme porque a quemaron a la vecina de al lado, al vecino de al lado le cortaron la cabeza y se mudaron a Kiev".

"Mis abuelos ya no están vivos y gracias a Dios que no ven lo que está pasando, pero mi tía treinta años después ha tenido que hacer otra vez las maletas y venir a España", ha continuado la presidenta de Ukranian Lives. "Es una tragedia y por eso estoy tan volcada con los refugiados porque yo sé lo que es ser refugiado, dejar toda tu vida y no poder volver jamás. Rusia ahí (Abjasia) hizo lo mismo que ha hecho con Crimea y el Dombás. El mundo estaba perdonando eso y por eso ocurrió lo que ocurrió. El mundo debería empezar a hacer algo".Valentina Morozova ha dicho que "por desgracia es una guerra muy larga y yo no veo fin en un rato".

También ha dicho que "Putin no esperaba la resistencia, no esperaba tanta ayuda, ni nada de eso. Él pensaba que los ucranianos íbamos a felicitar a los tanques rusos con flores. Él no entiende todavía que somos distintos y por fin el mundo ve que los rusos y los ucranianos somos distintos. Somos europeos, compartimos valores que hay en Europa. No somos como rusos, no somos esclavos. De hecho hemos cambiado seis presidentes en 31 años, lo que es imposible en Rusia".

Para Morozova cree que hay que "seguir ayudando a su país" porque "la guerra será muy larga y no es solo nuestra guerra". "Los medios rusos propagandistas están amenazando el mundo entero y allí el 70% de los ciudadanos están apoyando a Putin y todas las barbaridades que hacen los soldados rusos en Ucrania" ha indicado. Además ha dicho que "es imposible hablar con los rusos que hay en España porque son como una pared" y que se creen "todo lo que dice Putin, que es mentira". "Ojalá la guerra termine este año", ha indicado aunque cree que "psicológicamente" va afectar mucho "todo lo que ha pasado".