¿Qué fue de las tres chicas que dijeron ser Madeleine McCann antes que Julia Faustyna?

Julia Faustyna no es la primera -y probablemente no sea la última- chica que dice ser Madeleine McCann, la niña británica que desapareció el 3 de mayo de 2007 cuando veraneaba con su familia en la localidad portuguesa de Praia Da Luz. La joven polaca salía a la palestra el pasado 14 de febrero, día en que creó perfiles en distintas redes sociales con el objetivo de contactar con los padres de la pequeña Maddie y realizarse las pruebas de ADN para comprobar si es o no la menor más buscada del mundo.

La chica cree tener argumentos más que suficientes para pensar que sí. Y muchos expertos apuntan a la pertinencia de realizar los mencionados análisis genéticos para acabar con las especulaciones. Pero es evidente que su caso ha perdido peso con el paso de los días. Julia está siendo cuestionada -ella asegura que acosada- por la forma en que está llevando la búsqueda. Tampoco han ayudado las declaraciones de su familia, que ha asegurado que tiene problemas mentales y hace todo esto para lograr fama.

Lo cierto es que -en un par de semanas- la cuenta @iammadeleinemccan que abrió Instagram ha pasado del millón de seguidores. Algo que no había conseguido ni de lejos con los perfiles que en su momento creó para dar difusión a sus diferentes facetas artísticas (cantante, modelo o fotógrafa). Disciplinas que -por cierto- parece haber tenido olvidadas en los últimos meses, ya que en ninguna de esas cuentas hay publicaciones recientes. Lo último a lo que la joven se habría dedicado es a crear contenidos para adultos.

A la vista de los acontecimientos, la historia parece que se cae. Aunque ella la sigue alimentando, paseándose con su "ángel" (como llama a la medium persa Fia Johansson, que es su representante) en busca de "documentos", y asegurando que al final se sabrá "la verdad". Una expresión que utilizaron otras chicas antes que Julia. Algunas de ellas podríamos decir que con cierta mala fe, si nos ponemos en la piel del matrimonio McCann. Un total de tres jóvenes han afirmado ser su hija desde que desapareció, hace casi 16 años.

Bromas macabras

La tiktoker Maddie.

Las dos últimas Madeleine terminaron reconociendo que se trataba de "una broma". La más reciente de las historias es la de una tiktoker que se presentó en 2021 bajo el nombre de Maddie. Sólo quería sumar seguidores.

Aprovechó la circunstancia de que la menor desaparecida cumplía la mayoría de edad ese año (en el caso de que entonces estuviese viva). La chica se dedicó a comparar sus fotos con las de la pequeña -como ha hecho Julia-. Se armó mucho revuelo porque había cierto parecido. Pero en cuanto se vio acorralada, confesó y cerró la cuenta.

La estudiante Harriet Brooks.

En 2017 fue Harriet Brookes quien generó falsas esperanzas a la familia McCann. La estudiante británica empezó difundiendo su "teoría" -que ella misma llegó a tachar de "conspiranoica"- entre sus contactos. Pero tal fue el impacto que se viralizó. Alguien publicó -dijo que sin su consentimiento- el chat en el que decía que creía ser Madeleine en Twitter. Se formó un gran circo.

Ella presentaba como prueba una mancha en el iris y un lunar en la pierna, que serían coincidentes. Jugó con el asunto durante un tiempo. Pero la historia no se sustentaba. Esta chica estaba en la universidad y -para entonces- la pequeña Madeleine apenas debía tener 14 años. Así que se destapó el pastel y se justificó diciendo que la broma se le había ido de las manos.

La sueca Embla Jauhojarvi

El caso de Embla Jauhojarvi es de otra naturaleza, tiene una enfermedad mental. Saltó a la palestra en 2016. La joven de origen sueco se hacía llamar María. Llevaba meses deambulando por Roma y pensaba que podía ser la menor desaparecida. Se publicaron fotos de ella malviviendo en la calle.

La sueca Embla Jauhojarvi.

Cuando salió en los medios de comunicación, su padre -Tahvo Jauhojärvi- aclaró la situación. No era la niña británica a la que se llevaron en el Algarve, como especularon los tabloides de Reino Unido. Según explicó, su hija tenía Síndrome de Asperger y se había ido de casa meses atrás.

Les dijo que iba a estudiar italiano un verano. Pero pasado ese tiempo dejó de dar señales de vida. Y cuando su familia la encontró, gracias al escándalo, no quería volver a su ciudad. En cualquier caso, la edad de Embla tampoco encajaba y la historia quedó en el olvido. La chica estaba cerca de los 22 años, mientras que la verdadera Madeleine debía tener quince.