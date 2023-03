¿Qué oculta la familia de la Madeleine McCann polaca? No hay registros en su historial médico hasta los 5 años

"I am Madeleine MacCann", así se presentó Julia Faystyna ante el mundo el pasado 14 de febrero. Desde entonces su caso ha dado varios giros inesperados. Especialmente desde que entrara en escena la medium persa Fia Johansson, que ahora es su portavoz y representante. La detective psíquica, que acumula millones de seguidores en sus redes sociales, se ha volcado en la investigación de la joven polaca para averiguar si es o no la niña británica desaparecida en 2007 en el Algarve (Portugal).

De momento, sus averiguaciones no han dado resultados concluyentes. Pero lo que sí parece que ambas tienen claro es que la familia con la que se crio Julia esconde algo. Inicialmente las sospechas estaban basadas en la actitud de la madre de la joven, que no sólo se habría negado a practicarse las pruebas de ADN si no que habría convencido al resto de la familia para que tampoco lo hiciera.

Esto siempre según la versión de Johansson, que en una extensa declaración a través de Instagram -acompañada por la chica- explicó además que la mujer habría internado corromper al psiquiatra de Julia y habría mentido sobre sus problemas mentales. La medium da a entender que la joven podría haber sido un estorbo para la madre y su pareja, y de ahí que incluso hubiese intentado internarla en un centro. "El padrastro de Julia nunca la quiso en la casa", llega a asegurar.

Julia y Johansson ya hace días que admitieron que la joven podría no ser Madeleine, pero que -en cualquier caso- están convencidas de que hay algo oscuro en su pasado. Han apuntado la posibilidad de que en realidad se tratase de otra niña raptada: Livia Schepp, desaparecida en Suiza en 2011. La joven incluso se habría hecho una prueba genética para confirmarlo, según informó The Sun. Aunque la medium señaló que van a explorar todas las vías. No pararán hasta conocer "la verdad".

¿Qué pasó hasta los 5 años?

Quizás el más inquietante de los hallazgos de la detective psíquica es que en el historial médico de Julia no habría registros anteriores a los 5 años de edad. Algo que habría descubierto tras visitar el hospital de la ciudad polaca de Wroclaw, donde la joven habría nacido supuestamente hace 21 años. Así lo recogen el periódico británico Daily Star y la publicación estadounidense Radar Online. "Sencillamente no existe", señala la medium, "es muy extraño".

Según asegura, su equipo habría tenido acceso a su historial y habría comprobado que "de cero meses a cinco años, todo falta". Tampoco figura -añade- "firma de un médico que demuestre que se han eliminado registros de su archivo". "Ella sencillamente no existe durante ese período de tiempo", dice. Un descubrimiento que habría llevado tanto a Fia como a Julia a reafirmarse en que la familia de la joven polaca le oculta lo que pasó en sus primeros años de vida.

Ahora, desde Los Ángeles -donde llegaron hace unos días, para garantizar su seguridad-, la medium cuida de la chica, que habría recibido correos con insultos y amenazas de muerte. Se habría llegado a "poner precio a su cabeza", exclama Fia. Juntas continúan con la investigación, en la que la madre se sigue negando a participar su familia. "No se preocupan por ella", afirma la detective psíquica. Su madre incluso habría bloqueado a Julia para que no pueda ponerse en contacto.