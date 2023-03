Julia Faustyna ha tenido la oportunidad de argumentar -ampliamente y en horario de máxima audiencia- por qué cree ser Madeleine McCann, la menor desaparecida más buscada del mundo. Lo ha hecho en la cadena americana Channel 7, flanqueada por su inseparable medium persa, Fia Johansson, y ante la atenta mirada del presentador del programa, el popular Dr. Phil.

La joven polaca ha dedicado buena parte de la entrevista a explicar las similitudes físicas entre ella y la niña británica raptada en 2007, en El Algarve (Portugal). Las imágenes se han mostrado en el videowall (monitores unidos que configuran una gran pantalla) y el conductor las ha ido repasando con Julia, una por una: el defecto hereditario en el ojo derecho (un coloboma -mancha- en el iris), el hoyuelo que en las mejillas al sonreír, la peca debajo del ojo izquierdo, la forma de la barbilla y algunas marcas (lunares) en el cuerpo.

A continuación, el exfutbolista y psicólogo -Dr. Phil- ha procedido a preguntarle a Julia por algunos de los asuntos más controvertidos de su historia. Entre ellos, la actitud de su familia ante la campaña lanzada a través de las redes para conocer sus verdaderos orígenes. A través de un comunicado, éstos aseguraron estar convenidos de que la chica no es la pequeña Maddie si no su "hija, nieta, hermana, sobrina, prima...", acusándola de "manipular y mentir".

Las personas con la que Julia se ha criado aseguraban que ella tiene a su disposición las fotos de su infancia y el certificado de nacimiento que reclama, le ha recordado el presentador. Julia lo ha vuelto a negar. Siempre ha señalado que su familia -y en particular su madre- le han puesto todo tipo de impedimentos para saber de sus primeros años de vida, de los que ella tiene muy pocos recuerdos. Esto se debe a que padece una amnesia postraumática a partir de un episodio de abusos sexuales que sufrió a la edad de 7 años.

Sólo un recuerdo

No recuerda nada previo a ese momento. Sin duda, llama la atención uno de los pocos flashes de su infancia que Julia sí ha podido retener en su memoria. La joven ha hecho mención a unos momentos felices "en la playa" con "tortugas y niños" que intentan "cogerlas con sus manos".

Un recuerdo grabado a fuego en su mente que le traslada hasta un lugar concreto donde hay "edificios de colores claros" y mucha "luz". En este punto apunta Johansson la posibilidad de que se trate de lugar en el que Madeleine veraneaba con sus padres cuando desapareció del apartamento que tenían en Praia Da Luz, conocido por los elementos que mencionaba Julia.

Ney abusó de ella

"Peter Ney abusó sexualmente de mí", ha asegurado Julia. Quizás sea este el pasaje más duro de los que ha relatado en el programa. Ella relaciona a este hombre con Martin Ney, un pedófilo alemán que llegó a ser sospechoso en la investigación por la desaparición de Madeleine McCann.

La coincidencia pone los pelos de punta. Más después de conocer que se trata de un asesino en serie que fue encarcelado en 2012 por haber matado a tres menores y abusado sexualmente de más de cuarenta. Según escribió en un post de Instagram antes de que le cerraran la cuenta, este monstruo era además el hijo del novio de su abuela materna.

¿Qué pasa con su madre?

Julia se mantiene en su línea en lo que tiene que ver con su madre. Tanto ella como su representante están convencidas de que oculta algo. Ya no sólo por los impedimentos para acceder a la documentación y pruebas del pasado de Julia, también por intentar frenar sus intentos para conocer la verdad.

La mujer no sólo se habría negado a practicarse las pruebas de ADN si no que además habría convencido al resto de la familia para que tampoco lo hiciera. El Dr. Phil ha puesto a Julia en la situación de que los análisis confirmaran que ella es realmente su madre, para plantearle qué haría en ese caso. La chica ha asegurado con contundencia que seguiría sin querer saber nada de ella. "Una madre no hace eso".