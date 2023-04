Amenazas trans obligan a suspender un acto por las mujeres iraníes y afganas: "Llevad bates para romper rodillas"

El Comité de Laicidad de la República, una organización que promueve la laicidad en Francia, ha denunciado que las amenazas de "transactivistas conocidos" les han obligado a suspender un acto que tenían previsto celebrar en la ciudad francesa de Nantes el próximo día 15 y cuyo objeto era "apoyar la lucha de las mujeres afganas e iraníes".

Tal y como denuncia la propia organización en un comunicado las amenazas iban desde "lanzar huevos podridos" a las participantes en el acto hasta presentarse con "bates de beisbol para romper rodillas".

"Pretenden imponernos sus dogmas" denuncia el citado comité y "oponerse con violencia a la celebración de congresos cuyos participantes rechazan", lamentan en su texto, "obligándonos a renunciar a nuestra libertad de expresión".

Los organizadores advierten que "ha llegado la hora de reaccionar" después de que "múltiples acciones violentas" hayan llevado a la cancelación de eventos culturales y denuncian también "la complacencia, incluso la complicidad de ciertos municipios que, por supuestas razones de seguridad, se someten a los mandatos de estos extremistas".

La historia ha llegado a cabeceras de prensa internacional como The Times, que se hace eco de las palabras de los organizadores, que hablan de una "violencia absolutamente monstruosa".

Por una exmilitante de Femen

Según The Times la principal razón de las amenazas era la presencia en el acto de Marguerite Stern, una activista feminista francesa que fue en su momento militante de FEMEN, la organización que promueve acciones de protestas protagonizadas por mujeres semidesnudas en espacios públicos

Stern se ha manifestado públicamente asegurando que ser mujer "no es un sentimiento, una fantasía o una forma de vestir, es una realidad biológica y sexual", tras lo que ha sufrido acusaciones de transfobia y lo que ella misma ha denominado "un acoso indescriptible durante tres años".

Como en España las posiciones de Stern no son las mayoritarias, o al menos las oficiales, en el feminismo francés y la propia activista ha tenido que afrontar demandas legales por transfobia, presentadas por colectivos LGTBI. No obstante, la propia activista señala que "el peligro para las mujeres no viene de las personas trans, viene del patriarcado y el sexismo y la violencia y la discriminación que este engendra".