La falsa Madeleine McCann polaca revela sus siguientes pasos tras un relevante hallazgo

Julia Faustyna (Wendell o Wandelt) no es Madeleine McCann, la niña británica que fue raptada la noche del 3 de mayo de 2007 en la habitación de su apartamento turístico en la costa portuguesa. Eso dicen las pruebas ADN realizadas por la empresa 23andMe. Los resultados no dejan lugar a dudas sobre sus orígenes: "es casi al cien por cien polaca" y no tiene "ninguna conexión con raíces británicas o alemanas".

Sin embargo, estos análisis también revelan que no es posible que sus padres biológicos sean las personas con las que la chica se crio. La clave está en sus grupos sanguíneos. Según asegura la joven en su perfil de Facebook, "el grupo sanguíneo de mi madre es A, mi padre tiene AB y yo tengo 0". Con esa combinación, ella debería haber sido A, B o AB (de ser hija biológica de ambos).

"Yo no soy su hija. Ahora no se trata de mi opinión, es un hecho", afirma, "para las personas que dicen que tengo que dejar de tratar de saber la verdad y que estoy haciendo daño a mi madre". Las palabras que dedica a la mujer -Dorotea- son realmente duras. "Ella nunca cuidó de mí. Ella nunca me amó. Ella nunca me abrazó. Ella nunca habló conmigo. Nunca quiso escuchar lo que quería decir o compartir con ella", asegura.

Por otra parte, Julia afirma que "permitió que su puto marido agresivo me golpeara cuando era una niña" y que fue su padre el que "paró esta mierda". Llega a decir que también consistió "que Peter Ney, que es un pedófilo, me hiciera daño". El hombre está casado con su abuela y -dice- que dejó que ambos le llevaran en coche a casa de su padre (8 horas de viaje) sabiendo lo que le hacía. "Papá me dijo que estaba muy asustada y entré en pánico cuando salí de su coche".

Julia asegura que él abuso de ella muchas veces en su propia casa y que cree que su madre sabía lo que ocurría pero no hizo nada para impedirlo. "Espero que entiendas cuánto dolor has creado en mi vida. Tú me criaste y eres responsable de muchas consecuencias que he tenido en mi triste vida durante años", le espeta. Aunque el escrito va destinado a las personas que cuestionan lo que está haciendo, se dirige a su madre en buena parte del relato.

Por todo esto, explica, ella seguirá luchando por "averiguar la verdad sobre Fia (la medium persa que se convirtió en su representante y a la que ahora acusa de haberse aprovechado de ella), Peter Ney y mi identidad". "Estoy en contacto con un detective privado que fue contratado oficialmente por la familia de McCann", asegura. Julia dice tener muy claro cuáles son los pasos a seguir.

Campaña de crowdfunding

Como estamos viendo, el primero sería el de seguir investigando y el segundo el de dar la batalla a la medium que -señala- la engaño. "Necesito contratar a un abogado muy bueno para demandar a Fia por todas las cosas malas que me hizo", explica. También quiere "encontrar un terapeuta experimentado" que pueda tratar su trauma (tercer paso). Eso sí, todo esto -indica- "es costoso" y "nadie me pagó por las entrevistas".

Julia menciona de forma expresa su participación en el programa del popular Dr. Phil, por la que -se supone- no cobró nada. Una exclusiva a la que su entonces inseparable medium dio mucho bombo y en la que hizo algunas revelaciones importantes. En cualquier caso, la joven polaca ha tomado la determinación de aceptar la ayuda de quienes quieran brindársela, a pesar de que hasta ahora -señala- se había negado.

Wandelt (antes Wendell) ha puesto en marcha una campaña de crowdfunding para sufragar los gastos del detective, el abogado y el psicólogo. Su objetivo: "ser feliz, estar segura y superar todo lo que tuve que soportar en mi juventud y en mi edad adulta". De momento, cuenta con alrededor de veinte donantes y ha logrado cerca de 700 euros.