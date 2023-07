Un bombero muerto y tres agentes heridos en otra noche de violencia en Francia

Un bombero que trabajaba en la extinción de un incendio en un parking de la ciudad de Saint Denis, causado por los disturbios que vive Francia desde hace seis días en la periferia norte de París, ha muerto, anunció el ministro de Interior, Gérald Darmanin.

En un mensaje en su cuenta de Twitter, el ministro explicó que el muerto, que tenía 24 años, era caporal jefe de la Brigada de Bomberos de París.

Su fallecimiento, en circunstancias que todavía no han trascendido en un aparcamiento subterráneo de esta ciudad popular de la periferia norte de París, se produjo pese a la rápida intervención de sus compañeros, destacó Darmanin.

Tres agentes heridos

Al menos 157 personas han sido detenidas esta noche en la sexta noche de protestas en Francia y tres agentes de las fuerzas del orden heridos, una cifra muy inferior a las de las noches anteriores, después de cinco jornadas marcadas por disturbios en las calles francesas tras la muerte de Nahel, un joven de 17 años en Nanterre a manos de un policía.

Este balance, que incluye una veintena de detenciones en París, se ubica lejos de los más de 700 arrestados del sábado y los más de 1.000 el viernes, después de que varios sectores políticos y sociales hayan hecho numerosos llamamientos a la calma.

Por otro lado, la Policía ha tenido que dispersar con gases lacrimógenos a unos cientos de personas de un grupo de extrema derecha que protestaba en las escaleras de un hotel en Lyon, según informa el diario Le Figaró.

El presidente francés, Emmanuel Macron, recibe este lunes a los presidentes del Senado y la Asamblea Nacional, mientras que la primera ministra, Elisabeth Borne, invitará por la tarde a los portavoces de los grupos parlamentarios "en una lógica de intercambios". El mandatario recibirá el martes en el Palacio del Elíseo a los regidores de más de 220 municipios afectados por las protestas.

Macron ha pedido también a sus ministros "restablecer el orden y garantizar el regreso a la calma", mientras que ha indicado que el Gobierno "debe seguir estando al lado" de las fuerzas de seguridad que han estado movilizados día y noche, informa la cadena BFMTV.

Ataque a los símbolos de Francia

Desde que se iniciaron las revueltas en numerosos puntos de la república francesa, que vienen reproduciéndose alentados por la extrema izquierda desde octubre de 2005, ayuntamientos, escuelas y policía han sido objeto de los ataques de los violentos.

El útimo caso ha sido el vivido ha sido el sufrido por la mujer del alcalde de la localidad septentrional de L'Hay-les-Roses, Vincent Jeanbrun, quien denunció este domingo que su vivienda recibió el impacto de un vehículo en llamas.

En el momento de los hechos, el regidor se encontraba en el Ayuntamiento gestionando la crisis. Sin embargo, su esposa y sus dos hijos pequeños estaban en el interior del domicilio. Cuando intentaron escapar del ataque por la puerta trasera, recibieron el impacto de fuegos artificiales, por lo que la mujer ha tenido que ser hospitalizada con heridas leves. "Ha sido un intento de asesinato de una cobardía indecible", ha lamentado el alcalde en un comunicado recogido por la cadena BFMTV.

Hasta la abuela de Nahel ha implorado "que todo esto pare. A la gente que está rompiendo cosas les digo que paren. Que no destruyan las escuelas". Nadia ha acusado a parte de los manifestantes de usar la muerte de su nieto "como excusa" para destruir el país. "Que no destruyan las escuelas, que no destruyan los autobuses, porque son las madres quienes los usan", ha indicado.

Además de ayuntamientos, escueles y bibliotecas, también las comisarías de Policía se están viendo afectadas por los ataques de los radicales de extrema izquierda que campan a sus anchas por los pueblos y ciudades de Francia. Sólo el sábado por la noche se saquearon 59 comisarías y puestos policiales, se atacaron y quemaron más de una veintena de ayuntamientos, y cerca de una treintena de escuelas.