Estupor en Alemania con las respuestas en televisión de musulmanes sobre los atentados: "Me alegro"

Aunque a diferencia de lo que ocurre en España el Gobierno está mostrando un apoyo sin fisuras a Israel tras el ataque terrorista, la reacción de una parte de la población alemana está generando polémica. Un reportaje de la cadena pública NDR sobre las reacciones al brutal ataque terrorista de Hamás contra Israel ha provocado estupor. "Tras los atentados en Israel, ¿qué piensan los musulmanes de Hamburgo?", se titula la breve pieza, en la que el reportero pregunta a vecinos de un barrio de la ciudad con una importante población árabe sobre lo ocurrido.

Varios evitan contestar señalando o bien que no hablan mucho alemán, que no saben del tema o que prefieren no hablar de política. Sin embargo, otros de los entrevistados se descuelgan justificando los crímenes y defendiendo a Hamás sin importarles hacerlo ante las cámaras con una naturalidad que está provocando horror en las redes sociales, en especial un fragmento en el que aparece una mujer diciendo con toda naturalidad que le parecen "muy bien" los atentados.

"Me alegro de que hayan logrado eso", dice sonriente ante la incredulidad del periodista. "¿Se alegra?", repregunta. "Sí, sí, me alegro. Lo hemos celebrado en casa", afirma. En el reportaje, también hablan musulmanes que responden al reportero que "hay que mirar a los dos lados". "¿Cuánta gente ha muerto en Palestina en estos años?", contesta otro. "Si haces algo mal, recibes mal a cambio", dice un joven.

Fällt euch was auf? Keine Scham, keine Bedenken so etwas tief menschenverachtendes vor der Kamera zu sagen. Jedem Deutschen, selbst wenn er der größte Antisemit wäre, wäre bewusst, dass wenn er so etwas in die Kamera sagt, er seine bürgerliche Existenz, seinen Job und alles… pic.twitter.com/evnLn7TMmP — Anabel Schunke (@ainyrockstar) October 10, 2023

Lo afirmado en el reportaje será investigado por la Policía de Hamburgo, según ha anunciado la institución y recogen medios locales. "Se está comprobando si las declaraciones que contiene el reportaje tienen relevancia criminal", ha señalado al respecto un portavoz policial, que apunta que están comprobando las contestaciones con la Fiscalía para comprobar si incurren en el delito recogido en el artículo 140 del Código Penal alemán, referido a apoyo a actos de agresión y castigado con multa o hasta tres años de cárcel.

Fiesta y dulces en las calles de Berlín

En Alemania se han prohibido ya manifestaciones de apoyo a palestinos ante la posibilidad de que se convirtieran en actos de exaltación de Hamás como el vivido el pasado sábado en el barrio de Neukölln en Berlín, con una importante presencia árabe. Según fotos aparecidas en las redes sociales, se repartieron pasteles entre los asistentes, que festejaban los atentados de Hamás el mismo día en que se estaban produciendo los ataques. "Viva el levantamiento del pueblo palestino. Repartiendo dulces en la Sonnenallee para celebrar la victoria de la resistencia", señalaron los convocantes.

El acto provocó indignación entre la comunidad judía: "Como sociedad no podemos permitirnos una exaltación tan repugnante de la violencia contra los judíos". También generó reacciones políticas escandalizadas ante las imágenes: "En Alemania, donde podemos vivir en paz, hay gente que glorifica el terror", señaló el responsable del distrito del Ayuntamiento.

Perfil en redes sociales de Samidoun, el colectivo convocante

Mientras, la Fiscalía del país ha abierto una investigación por el secuestro y asesinato de ciudadanos alemanes en Israel a petición de los propios familiares. Entre las víctimas del país están Carolin Bohl, de 22 años, que murió durante el ataque contra el kibbutz de Nir Oz, cerca la frontera con Gaza, y Shani Louk, identificada como la mujer semidesnuda que llevaban varios terroristas en una camioneta en un vídeo publicado en las redes sociales.