Lanzan artefactos incendiarios contra una sinagoga en Berlín: "Nunca nos hemos sentido tan inseguros"

Heute Früh gg. 3.45 Uhr warfen Unbekannte zwei Flaschen mit brennender Flüssigkeit in Richtung der #Synagoge in der Brunnenstr. in #Mitte und flüchteten.

Die Flaschen zerschlugen auf dem Gehweg und erloschen.

Der #Staatsschutz ermittelt.

1/2

^tsm