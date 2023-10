Una eurodiputada belga pone en su sitio a Manuel Pineda por su ataque a Israel: "¡Qué vergüenza!"

Confiando en que el Parlamento Europeo sería algo similar a lo que se ha convertido últimamente el Parlamento español donde un diputado puede jurar la Constitución por el feminismo, la república catalana o la tierra... el eurodiputado de Izquierda Unida, Manu Pineda, ha pretendido montar el show este miércoles tomando la palabra mientras exhibía un pañuelo palestino. Sin embargo, la Presidencia del Parlamento Europeo no le haya permitido intervenir.

El vicepresidente Othmar Karas, que en ese momento dirigía el debate, ha aludido al código de conducta del Parlamento Europeo que limita la exhibición de símbolos políticos en la Cámara. En concreto el reglamento pide abstenerse de comportamientos incorrectos y de "desplegar pancartas" y es el punto por el que los parlamentarios suelen ser apercibidos cuando enseñan carteles, banderas o logos.

"La kufiya es un símbolo cultural palestino. No es propaganda ni llevo una bandera de nada", ha criticado desde el estrado el eurodiputado conocido por su militancia propalestina. Precisamente, Pineda ha señalado posteriormente que Israel está convirtiendo la Franja de Gaza en "algo parecido al guetto de Varsovia", asegurando que "deja morir a gente" y convierte el enclave en un "campo de exterminio".

Precisamente este lunes, una eurodiputada de la Nueva Alianza Flamenca, Assita Kanko, arremetió también contra Pineda y expresó su sorpresa por su falta de condena a los ataques de Hamás: "Estoy muy conmocionada por la intervención de mi compañero. Todos aquí defendemos los derechos humanos, defendemos que todos los seres humanos son iguales", afirmó Kanko.

"No sé donde has estado en los últimos días, quizá has estado en la luna, pero ¿has visto lo que ha pasado en Israel? ¿Has visto que han ido (Hamás) casa por casa matando a gente, incluso a bebés? ¿Has visto que la semana pasada mataron a un profesor en Francia?", ha comenzado cuestionando Kanko.

"¿Recuerdas lo que pasó en suelo europeo? ¿Quieres que algo así vuelva a ocurrir? ¿Por qué no hablas de la violación de nuestros derechos y valores en Europa?", preguntó Kanko en la sesión del lunes.