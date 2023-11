¿Y si Zapatero fuese nuestro Cameron?

Un político sin escrúpulos, un mediador y un referéndum de independencia. Parece España pero no, no lo es; this is England. El premier británico, Rishi Sunak acaba de hacer una remodelación de su gobierno que pasa por el cese de Suella Braverman y la inesperada entrada de David Cameron como jefe de la diplomacia británica.

La noticia, calificada por los cronistas políticos más ácidos del país como la peor en la historia reciente del país, es un experimento desesperado de Sunak, hundido en todas las encuestas.

El líder laborista, Keir Starmer encabeza, a 20 puntos de distancia, todos los sondeos y casi nadie duda que será el próximo inquilino del 10 de Downing Street. David Cameron, impopular como nadie y escorado a la izquierda del partido conservador, afronta el cargo como un medio para limpiar su deteriorada imagen como consecuencia de Brexit, el referéndum de independencia de Escocia y los escándalos de corrupción vinculados al COVID-19, en los que recientemente se ha visto envuelto.