"Rehenes" y "traidores": la denuncia de los eurodiputados contra el ataque a la democracia de Sánchez

"La ley de amnistía que el presidente Pedro Sánchez quiere aprobar es una traición al pueblo español, a la Comisión, a la separación de poderes y a la independencia del poder judicial". Así ha comenzado la intervención de la eurodiputada de Vox, Mazaly Aguilar, en el debate sobre las amenazas para el Estado de derecho en España que comporta la Ley de Amnistía, celebrado este miércoles en el pleno del Parlamento Europeo.

"Para seguir siendo presidente del Gobierno español, el señor Sánchez no ha dudado en absoluto en alinearse y pactar con los enemigos de España: con los independentistas catalanes que dieron un golpe de estado", ha denunciado. Si la ley de Amnistía sale adelante, ha advertido Aguilar, "ese delito no solo no existirá, sino que persistirán en tener su independencia que, por cierto, pagaremos el resto".

Aguilar también ha alertado de que "la democracia en España está en peligro" y la Unión Europea no puede dudar "ni por un instante" que esa ley, "no solamente quiere destruir España, sino que será un torpedo bajo la línea de flotación de Europa", ha concluido.

"Rehenes" de los secesionistas

Por su parte, la eurodiputada representante de Cs, Maite Pagazaurtundúa, ha intervenido desde el escaño para reprochar a los socialistas que hay algo "mucho peor que dar impunidad a cambio de 7 votos". Según Pagaza, "el gran problema es que los socialistas les han dado la razón a los secesionistas catalanes y no la tienen. No es un déficit democrático, es un problema de identitarismo excluyente y de populismo rancio", ha denunciado. "Y el problema cuando se les da la razón es que ustedes (el PSOE) ahora son sus rehenes".

"Primero fueron los indultos, esos indultos que Tomás y Valiente nunca habría apreciado porque no hubo arrepentimiento en la modificación de del Código Penal para debilitar la malversación o eliminar la sedición para hacernos más débiles. Y ahora, una impunidad a gran escala y lo que viene por detrás: una mutación constitucional fraudulenta. Porque se puede cambiar la Constitución, sí, pero no yendo contra las leyes y contra la voluntad de la mayoría de los españoles", ha afirmado Pagaza.

También el eurodiputado portugués del PSD, Paulo Rangel, ha cargado duramente contra el Gobierno de Sánchez al que acusa de ser "el estado de 1984 de George Orwell" debido a las comisiones parlamentarias para investigar al poder judicial. "Yo nunca aceptaré en mi vida que es una democracia", ha señalado tajante.

As violações do Estado de Direito pelo Governo Sanchéz não são um assunto interno de Espanha. São uma questão de âmbito europeu. De ameaça a valores universais. A Comissão Europeia tem que actuar!#EspañaNoSeRinde pic.twitter.com/G7ZG73SJlH — Paulo Rangel (@PauloRangel_pt) November 22, 2023

También ha señalado que la Ley de Amnistía es "una violación sistémica del Estado de Derecho" y se ha dirigido a sus "colegas" socialistas y a los Verdes para que garanticen "el respeto por la separación de poderes y la justicia".