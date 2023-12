Así es el Bibby Stockholm, el "barco prisión" con el que el Gobierno británico busca desincentivar la inmigración

Mientras España ha vuelto a recurrir este año a hoteles repartidos por toda España para tratar de realojar a los miles de inmigrantes que siguen llegando día tras día a Canarias, Reino Unido ya hace tiempo que adoptó una decisión salomónica: derivar a los solicitantes de asilo a la Bibby Stockholm, una barcaza sin motor ubicada en la isla de Portland, con la que el Gobierno británico no solo busca ahorrar costes, sino también desincentivar la creciente inmigración que sufre el país.

Al solicitar asilo, los ilegales no pueden ser repatriados a sus respectivos países de origen hasta que se resuelva el expediente, lo que provoca un serio problema, tal y como se está viendo en España, donde las devoluciones y expulsiones de inmigrantes han caído a mínimos históricos a pesar de los más de 50.000 sin papeles que han llegado a nuestro país en los últimos 12 meses. Según los últimos datos del Ministerio del Interior, este 2023 apenas se habrían ejecutado 1.942 deportaciones, frente a las 3.500 de los dos últimos años o las más de 11.000 de antes de la pandemia.

Aunque muchos inmigrantes tienen sobradas razones para solicitar asilo, las fuerzas de seguridad advierten de que la avalancha de peticiones demuestra que esta figura se estaría empezando a utilizar de forma "torticera" precisamente para evitar las deportaciones. Lo mismo sucede en Reino Unido, donde a finales de 2022 más de 160.000 ilegales seguían esperando una decisión.

Mientras tanto, el Gobierno británico no tenía más remedio que alojarles en hoteles, lo que, según las cifras oficiales, costaba al Estado 5,6 millones de libras al día (casi 6 millones y medio de euros al día). Con estas cuentas sobre la mesa, el conservador Rishi Sunak puso sobre la mesa la posibilidad de utilizar el Bibby Stockholm no solo como forma de desincentivar la llegada de inmigrantes, sino como alternativa para mejorar la "relación calidad-precio" a los contribuyentes británicos, que son quienes en último término pagan la factura.

Lo que sabemos del Bibby Stockholm

El uso de esta barcaza, con capacidad para algo más de 500 personas, se anunció el pasado mes de marzo, aunque los primeros inmigrantes no llegaron hasta agosto. Tal y como anunció el primer ministro, todos ellos eran hombres solteros y con edades comprendidas entre los 18 y los 65 años. Poco después, tuvieron que ser desalojados al hallarse trazas de legionela en el sistema de agua. Sin embargo, una vez solucionado el problema, la barcaza volvió a utilizarse el pasado mes de octubre.

El ya bautizado como "barco prisión" -que pesa 10.659 toneladas y mide 93,44 metros de largo y 27,43 de ancho- cuenta con tres pisos con un total de 222 camarotes. Cada habitación tiene una ducha, dos o tres camas individuales, ventana, televisión, escritorio y armario. Además, el buque cuenta con un comedor, lavandería, gimnasio, sala de juegos, una zona recreativa en el exterior y una sala multiconfesional para la oración.

Todas las instalaciones tienen Wi-Fi y, con el objetivo de evitar una presión adicional sobre los servicios de la zona, el Ministerio del Interior ha pagado al Sistema Nacional de Salud local para que brinde instalaciones médicas a bordo. En todo caso, los huéspedes no tienen la obligación de estar allí encerrados, sino que disponen de un servicio de autobuses particular entre las 9 de la mañana y las 11 de la noche para trasladarse a Portland o Weymouth, donde pueden gastan la indemnización de 9,58 libras (10,53 dólares), que les da cada semana la administración británica.

Las denuncias de las oenegés

Cada vez que salen o entran al polémico barco, sin embargo, todos los inmigrantes deben identificarse, pasar por un escáner de seguridad y también los cachean. Esto, unido a la estética del polémico buque, es precisamente lo que ha hecho que muchos se quejen de tener la sensación de estar en prisión. Es más, hay quien incluso apunta a los problemas psicológicos que este alojamiento puede ocasionar, máxime después de que el pasado 12 de diciembre, uno de los residentes apareciese muerto en su habitación, en lo que se apuntó que podría ser un suicidio.

"Se les está separando del resto de la sociedad y hemos sido testigos de un grave deterioro de la salud mental de estas personas. Hemos informado periódicamente sobre intenciones suicidas entre los residentes y no se ha tomado ninguna medida", denunció entonces la ONG Care4Calais. Junto a ésta, otras organizaciones no gubernamentales han venido advirtiendo de que solo el hecho de estar en el mar puede ser traumático para muchos inmigrantes, porque la mayoría no saben nadar y el viaje en patera ya les resultó una experiencia sumamente dramática.

El origen del Bibby Stockholm

El Bibby Stockholm tiene bandera de Barbados y es propiedad de la compañía de transporte y operaciones marítimas Bibby Line. Aunque se construyó en 1976, no fue hasta 1992 cuando se convirtió en barcaza de alojamiento. Entre 1994 y 1998 ya dio cobijo a personas sin hogar en Hamburgo (Alemania). En 2005 fue utilizado para albergar a a solicitantes de asilo en Rotterdam (Países Bajos), donde uno de sus residentes murió de insuficiencia cardiaca entre críticas por la asistencia sanitaria recibida a bordo.

Más recientemente, el buque ha servido para dar alojamiento a trabajadores que construían una planta de gas en Escocia o para ayudar en la construcción de un parque eólico en Suecia. Sin embargo, la polémica sigue rodeando a esta barcaza tras atracar en Reino Unido. En julio de 2023, una carta abierta firmada por más de 50 oenegés y algunos miembros del parlamento británico, instó al propietario de la barcaza, Bibby Marine, a reconocer los vínculos de su fundador, John Bibby, con el comercio atlántico de esclavos y a poner fin a la práctica de albergar a solicitantes de asilo en sus embarcaciones, algo que por ahora no ha sucedido.