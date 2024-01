Un niño francés de 7 años es abandonado y logra sobrevivir dos años solo en un piso

Francia está conmocionada por el caso del menor que fue abandonado por su madre cuando tenía 7 años, para irse a casa de su pareja (que residía en Sireuil, a 5 kilómetros de distancia), y ha sobrevivido durante dos años él solo en el apartamento familiar, en un edificio de viviendas sociales de la pequeña localidad de Nersac (a medio camino entre Burdeos y Poitiers). Buena parte de ese tiempo, el niño salió adelante sin calefacción, electricidad ni agua caliente, ha revelado la fiscal Anne Médioni.

La hazaña del pequeño ha salido a la luz ahora porque un tribunal de Angulema acaba de condenar a la mujer -de 39 años- a seis meses de vigilancia electrónica, al considerar probado el "abandono del menor, comprometiendo su seguridad". No obstante, los hechos ocurrieron entre 2020 y 2022. Periodo en el que su hijo se alimentó como pudo. Fundamentalmente de dulces, latas y comida fría, que robaba o le daban los vecinos de su edificio. También era habitual que cogiese tomates de un pequeño huerto que había en una terraza cercana.

Si hay algo que llama la atención de este caso es que su situación pasó totalmente inadvertida en el colegio. "Era sonriente, muy buen estudiante, siempre limpio, educado... No había ningún signo de abandono", ha señalado la alcaldesa de Nersac, Barbara Couturier. A pesar de las dificultades, entre ellas la de tener que ducharse con agua fría, el niño siguió yendo a clase bien aseado e incluso sacando buenas notas. Finalmente fueron los vecinos los que dieron la voz de alarma.

Madre ausente y nevera vacía

La policía no daba crédito cuando inspeccionó la vivienda y comprobó que el pequeño -que ya tenía 9 años- vivía en aquella casa, con el frigorífico vacío y sin la supervisión de un adulto. El niño tenía que dormir envuelto en varias mantas para soportar el frío, cuando bajaban las temperaturas. Unas condiciones terribles para un menor de esa edad. Desde ese mismo momento, hace algo más de un año, el pequeño se encuentra en un hogar de acogida.

En este tiempo, su madre sólo ha ido dos veces a verlo. Cuando le preguntaron por este extremo en el juicio afirmó entre lágrimas: "No soy una mamá gallina, pero él sigue siendo mi hijo". Él, que ahora vive con el calor de su nueva familia, no quiere saber nada de su madre biológica. Así lo asegura Charente Libre, el medio local que dio la noticia en primicia. La mujer -de nombre Alexandra- parece no entender nada y sigue negando los hechos, como admite su propio abogado.

Ella asegura que vivía con su hijo y que los dos estaban bien. Argumenta que iba a verle de vez en cuando en una scooter, para llevarle comida. Y se ve que para ella era más que suficiente. No lo ha estimado así el tribunal que la ha juzgado. El análisis de su teléfono móvil ha revelado que no dormía con su hijo ni le llevaba a la escuela. Tampoco había efectos personales -como un cepillo de dientes- ni ropa de adulto en la vivienda. El niño estaba en situación de abandono, ha determinado la sentencia.